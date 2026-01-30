Appier(エイピア)『SusHi Tech Tokyo 2026』アンバサダーに就任、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス

Appier Group 株式会社

Appier Group 株式会社 (エイピア、本社 : 東京都港区、代表取締役CEO : チハン・ユー、東証プライム : 4180、以下 Appier ) は、2026年4月27日(月) ～ 29日(水) に東京で開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026 (スシテックトウキョウ2026)、以下 SusHi Tech 」のアンバサダーに就任したことをお知らせいたします。

SusHi Tech Tokyo 2026 + Appier Group

SusHi Tech とは『持続可能な都市をハイテクノロジーで実現する』ため、最先端テクノロジーや多彩なアイデア、デジタルノウハウなどを活用し、世界共通の都市課題を克服する、東京発のグローバルイノベーションカンファレンスです。

Appierは「Agentic AI as a Service (AaaS) : 自律型AIサービス」を通して、世界中の2,000社を超えるトップ企業に最先端のアドテックやマーテックを提供する、AIネイティブカンパニーです。



Appierが創業した2012年当時は、AIの社会実装は遠い未来の夢物語だと言われていましたが、AIの研究者であった創業者の「AIの専門知識を、人々の生活を豊かにするために役立てたい」という想いが原動力となり、数々の試行錯誤を経て、データ分析、分散システム、マーケティングのスペシャリストたちが集結し、今日のAI技術がビジネスインパクトに直結するソリューションとして変換され、確立されました。

Appierは、SusHi Techが提唱するサステナブルな都市の未来を構想する「想い」に賛同し、このカンファレンスを通じて都市課題に取り組むスタートアップ、投資家、大企業、国・都市、学生起業家に共感し、「持続可能な新たな価値」の創出を応援してまいります。さらに、当社の道のりが、テック業界が困難を乗り切るためのヒントとなり、また、AIの技術革新と実用化への架け橋としても、協力・協業するエコシステム育成のため、本カンファレンスをアンバサダーとして応援してまいります。

SusHi Techに関するお問合せ先

SusHi Tech Tokyo 2026 運営事務局メール：info@sushitech-2026.jp＊＊

【開催概要】

開催日：令和8年(2026年) 4月27日(月曜日)-29日(水曜日・祝日)の3日間

主な開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール(東京江東区有明3-11-1)

※会場とオンラインのハイブリッド開催

主催者：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

プログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング等

【想定規模】

参加者数(オンライン/オフライン計)：60,000人

出展スタートアップ企業数：700社

商談件数：10,000件

【主催者概要】

SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会は、以下の組織から構成されています。

＊東京都

＊一般社団法人日本経済団体連合会

＊公益社団法人経済同友会

＊一般社団法人新経済連盟

＊東京商工会議所

＊一般社団法人スタートアップエコシステム協会

＊一般社団法人スタートアップスタジオ協会

＊一般社団法人インパクトスタートアップ協会

＊一般社団法人スタートアップ協会

Appier Group (TSE: 4180)

Appier (エイピア) について(https://www.appier.com/ja-jp/)

『AIをもっとシンプルに、ソフトウェアはよりスマートに』というビジョンのもと、2012年にAIネイティブ企業として設立されました。Appierの「広告クラウド」「パーソナライゼーションクラウド」「データクラウド」は、リアルタイムに思考し、自ら最適解を導く高度な自律型AIが搭載され、「Agentic AI as a Service (AaaS) : 自律型AIサービス」を通して、最先端の広告・マーケティング技術を提供しています。Appierは、AIをビジネス成果 (ROI) に直結させることで、顧客企業の成長を支えています。現在、アジア太平洋地域、米国、欧州に17の拠点を構え、東京証券取引所に上場しています。IRの詳細はこちら(https://www.appier.com/ja-jp/investor-relations-home)からご覧ください。



