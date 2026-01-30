M&A業界「採用・教育」主要部門で業界No.1獲得

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村 悟) は、株式会社東京商工リサーチ（東京都千代田区・代表取締役社長 河原光雄）が2026年1月に実施したM&A業界における調査において、「採用・教育」主要部門で業界No.1を獲得したことをお知らせいたします。

M&A業界「採用・教育」でNo.1を獲得した主要部門

・「M&Aアドバイザーの離職率の低さ」

・「平均年間給与」

・「M&Aアドバイザーの士業資格保有者の割合」

・「M&Aアドバイザー1人あたり売上高」

・「M&Aアドバイザー1人あたり経常利益」

なお、今回調査では、「法令遵守イメージ」、「M&Aアドバイザーの専門性・能力の高さ」、「M&Aアドバイザーの誠実さ」、「社員の定着」、「教育環境の充実」などの「採用・教育」部門でも業界No.1を獲得いたしました。

しかしながら、2023年8月に公表された一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会広告表示問題専門委員会の「「満足度No.1」等の広告表示の根拠とする調査に関する提言」にもとづき、広告等におけるNo.1表記を差し控えさせていただきます。

創業以来、経営理念が根づく企業風土を源泉にした業界随一の「採用・教育」体制

MACPでは、創業以来、経営理念が根づく企業風土を源泉にした「採用・教育」体制を構築してまいりました。

「採用」では、前職で突出した営業成績と誠実な人柄を併せ持つ候補者のみを代表自ら厳選採用し、

“10年連続”東証上場企業トップの従業員平均年収を実現、あらゆる業界のトップ営業が参画。

「教育」でも独自の教育プログラムをはじめ”M&Aの品質向上”に注力し、M&A業界で圧倒的な生産性を実現。訴訟が多い業界にあって、グループのレコフとMACPの58年におよぶ歴史の中、訴訟はわずか2件のみという環境を実現しております。

今後も最高峰のM&Aアドバイザーが活躍できる最高の環境を実現し続け、業界最高ブランドとしてMACPが掲げる「正しいM&A」を実践し、日本経済のさらなる成長に貢献していきたいと考えております。

■調査概要

・調査内容：M&Aサービスに関する調査

・調査項目：「離職率（M&Aコンサルタントの離職率）」、「平均年間給与」、「コンサルタント士業資格保有者率」、「コンサルタント1人あたり売上高」、「コンサルタント1人あたり経常利益」、「法令遵守イメージ」

・調査手法：文献調査、ヒアリング調査、インターネットリサーチ

・調査期間：2026年1月30日時点

・比較対象企業：東証プライム上場M&A仲介業者・その他未上場大手M&A仲介業者など指定領域における競合企業を調査

・調査提供先：株式会社東京商工リサーチ

■会社概要

社名：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005 年 10 月

事業内容：M&A関連サービス事業

URL：https://www.ma-cp.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

広報室 齊藤 宗徳

電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com