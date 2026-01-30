冷えた体を温める冬のごちそう「食べる具だくさんスープ」

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が展開する冷凍惣菜宅配事業「ワタミの宅食ダイレクト」では、「いつでも食べられる ちゃんと家ごはん」をコンセプトに、おいしさとバランスを両立した冷凍惣菜をお届けしています。

専任の管理栄養士が塩分・カロリー・食材数に配慮して設計したワンプレートの冷凍惣菜は、原料にもこだわり、生産者の思いが詰まった国産食材を積極的に使用しており、幅広い世代のお客さまにご利用いただいています。

左から：有機トマトジュースのミネストローネ、ごろごろ野菜のポトフ、豚汁（ワタミファームの有機きく芋使用）

「ワタミの宅食ダイレクト」では、主力商品である3種のお惣菜「いつでも三菜」、5種のお惣菜「いつでも五菜」に加え、単品惣菜や麺類、丼の具などのアラカルト商品も取り扱っています。

このたび、冷えた体を芯から温める、野菜などの素材の旨味が詰まった「食べる具だくさんスープ」を発売。朝食や昼食、小腹がすいた時のほっと一息に、冬の贅沢な味わいをお楽しみください。ご注文からお届けまでは最短3日。冷凍庫にストックしておけば、冷え込む冬のお供にぴったりの商品です。

「しっかり朝食を食べよう」

令和５年国民健康・栄養調査によると、朝食の欠食率は男性では20～50歳代、女性では20～30歳代で20％を超え、高値を示しています。「朝は食欲がない」「自分で朝食を用意する時間がない」「朝早く起きられない」「残業で夕食の時間が遅い」などさまざまな理由が見受けられますが、朝食の摂取は栄養補給だけではなく、体内時計のリズムを整えるために必要であり、適切な生活習慣の育成と、心身の健康の保持につながると言われています。

「かんたん・電子レンジで時短」

「ワタミの宅食ダイレクト」の「食べる具だくさんスープ」は電子レンジで温めるだけの簡単調理で召し上がっていただけます。スープだけでも満腹感を得られるように、大きめにカットした野菜などの食材をふんだんに使用しています。ご飯やパンと合わせるのはもちろん、スープだけでも朝食にささっとお召し上がりください。

内容量：162g、熱量112kcal、食塩相当量1.4g有機トマトジュースのミネストローネ

旭川にほど近い北海道当麻町で栽培された生でもおいしい有機トマトを使用したこだわりのミネストローネです。昼夜の寒暖差によって甘みをたっぷり蓄えたトマトは、生鮮出荷と同じ基準で、ひとつひとつ品質を確かめながら丁寧に収穫しています。凝縮したトマトの甘酸っぱさに野菜の深い旨みが調和し、マカロニの食べ応えも楽しめる贅沢な味わいです。

ごろごろ野菜のポトフ

新鮮な丸鶏と鶏がらをふんだんに使用し、じっくり炊き上げたコク深いチキンブイヨンが自慢のポトフです。パリッとジューシーなポークソーセージとベーコンに、ゴロッとした人参やじゃが芋、食べ応えのあるキャベツなどを合わせました。

野菜とお肉の旨みが溶け込んだ、満足感のあるスープを召し上がってください。

2月9日新発売内容量：198g、熱量122kcal、食塩相当量2.2g豚汁（ワタミファームの有機きく芋使用）

ワタミファームのきく芋や無添加にこだわった有機味噌を使用した豚汁です。 きく芋の他にも、人参や大根、こんにゃくなど具材たっぷりで、豚肉と野菜の旨味がスープに溶け込み、身体の芯から温まるような優しい味わいです。

朝食におすすめ！「いつでも三菜」

主力商品の「いつでも三菜」にも、朝食にピッタリのメニューがたくさん。生活リズムを整えるために、朝食・昼食・夕食の3食は欠かさず食べて、規則正しい生活を心がけましょう。

熱量245kcal、食塩相当量1.7g美幌峠牧場グラスフェッドミルクのクラムチャウダー 他

ワタミファーム美幌峠牧場の広大な自然の中で、有機牧草を食べてのびのびと育った牛のグラスフェッドミルクを使用した、こだわりのクラムチャウダーです。放牧酪農によってストレスなく育った牛から搾ったミルクは、健やかで爽やかな味わいが特徴。魚介と野菜の旨み、生クリームのコクが絶妙に調和し、まろやかで奥深い味わいに仕上がっています。たっぷりと入ったあさりの風味を、ぜひ存分にご堪能ください。

熱量236kcal、食塩相当量1.1g豆腐ハンバーグ（ワタミファームの有機きく芋入り） 他

ワタミオリジナルで配合した豆腐ハンバーグです。木綿豆腐に国産鶏むね肉の粗びきミンチ、ひじき、人参、枝豆とワタミファームの有機きく芋パウダーを混ぜ込みました。ひとつずつ手で丁寧に形を整え、オーブンで焼き上げています。かつおだしの効いた和風きのこあんで優しい風味に仕上げました。ヘルシーながら食べ応えのある一品です。

【販売方法】

以下の商品・サービス内でお選びいただけます。

▼「いつでも三菜」の「選べるセット（定期・都度）」の中でお選びいただけます。

≪選べるセット（定期10食セット）≫

※ご自身で好きなメニューを10食選んでご注文ください。お届け頻度は7日・14日・28日間隔からお選びいただけます。

≪選べるセット（都度10食セット）≫

※ご自身で好きなメニューを10食選んでご注文ください。1回きりのお届けです。ご都合に合わせて、その都度ご注文いただけます。

▼「アラカルト」

スープは、ご利用中の定期便への「同梱」としてもご注文いただけます。

「ワタミの宅食ダイレクト」について

「ワタミの宅食ダイレクト」は、管理栄養士が設計したバランスのとれた冷凍惣菜を、ご自宅まで宅配便でまとめてお届けするサービスです。冷凍庫にストックしておけば、必要な時にいつでもお召し上がりいただけます。

塩分・カロリー・品目数に配慮した冷凍惣菜は、忙しい主婦の方から単身赴任中の方、シニア世代の方まで、さまざまなライフスタイルに合わせてご利用いただいています。

「ワタミの宅食ダイレクト」では、お客さまの声をもとにおいしさを追求し、暮らしに寄り添いながら、食卓に彩りを添えるバランスのとれた食事を、利便性高く提供してまいります。

「ワタミの宅食ダイレクト」WEBサイトはこちらから

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

