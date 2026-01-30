【新店舗開業】2026年春・夏にグランツリー武蔵小杉、イオンモール橿原・筑紫野にLOWYAの実店舗の開業が決定！

株式会社ベガコーポレーション

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542、URL：https://www.vega-c.com 以下：ベガコーポレーション）が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/）は、2026年にグランツリー武蔵小杉（神奈川県川崎市）、イオンモール橿原（奈良県橿原市）、イオンモール筑紫野（福岡県筑紫野市）に実店舗をオープンすることを発表いたします。

なお、店舗詳細は2026年春以降、順次発表予定です。

■店舗概要

店舗名：LOWYAグランツリー武蔵小杉店

開業時期：2026年4月予定

店舗名：LOWYAイオンモール橿原店

開業時期：2026年6月予定

店舗名：LOWYAイオンモール筑紫野店

開業時期：2026年7月予定

ECサイトからスタートしたインテリアブランド「LOWYA」について

LOWYAは、人々が自由に、気ままに、自分らしく、ライフスタイリングして生きていくことを願うブランドとして2004年に福岡で産声をあげ、今年で21年を迎えます。

事業スタート時から2023年までは、ECサイトを中心に事業を拡大し、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長。そしてコロナ禍を経て多様化する暮らしの中で、お客様がより一層“インテリアを自由気ままに“選べる環境を目指し、2023年から福岡、大阪、名古屋、横浜、東京、広島、茨木（大阪）、静岡など、全13店舗の実店舗をオープンしています。

※2026年1月30日時点

また自社で企画から製造、販売までを手掛けることで、より日本の住宅に合うインテリアを追求。

現在は小物から大型家具まで、1,700点以上のアイテムを、低価格でおしゃれな家具として実現し、ファミリーからカップル、Z世代の一人暮らし層まで、幅広い世代から支持を得ています。



その他にも公式SNSの運用を強化し、“消費者の悩み”に徹底的に向き合う切り口で投稿。ユーザーからの投稿コメントには各担当者が全て目を通し、一つ一つ返事をするなど、“インテリアへの専門性と親近感の二刀流”を武器に総フォロワー数は230万を超え、継続して増加しております。

また2024年冬には、商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)（呼称：おくるーむ）」もリリース。2025年12月には累計70万ダウンロードを突破し、スマホひとつで理想のお部屋づくりが叶うLOWYAの新サービスも展開しています。

■LOWYA公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/lowya_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lowya_official_tiktok

YouTube：https://www.youtube.com/c/LOWYA_Official

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/lowya_official?region=jp

X（Twitter）：https://x.com/lowya/

Threads：https://www.threads.net/@lowya_official?hl=ja

■おくROOM(R)について https://www.low-ya.com/features/okuroom

LOWYA 実店舗出店状況一覧

最新情報は、ショップリストをご覧ください。

LOWYAショップリスト https://www.low-ya.com/stores

■開業予定の実店舗

※太字が新情報、下線部はアップデート情報です。

■既存実店舗（エリア順）

企業情報

■株式会社ベガコーポレーションについて

「ECの可能性を無限大に」をビジョンに掲げ、家具・インテリアEC事業のLOWYA、および越境ECプラットフォーム事業のDOKODEMO（ドコデモ）を運営。

商品の開発からお届けまで一気通貫で行い、オンライン専業かつ直販の事業形態・D2Cのビジネスモデルを展開。

常に多様なテイストとトレンドを意識したデザイン性を表現し、お客様へ満足と感動を提供しています。

会社名：株式会社ベガコーポレーション

代表取締役：浮城 智和

所在地：〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町7-20 博多祇園センタープレイス4階

従業員数：244名（2025年3月末現在）

資本金：10億4,355万円（2025年3月末現在）

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

HP：https://www.vega-c.com/

＜事業内容＞

・家具・インテリア等のインターネット通信販売事業

・越境ECプラットフォームの運営等