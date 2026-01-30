冬の洞爺に美食というご褒美を。アフタースキーの魅力。冬の北海道を五感で味わう、ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパの贅沢時間

明海グループ株式会社

北海道・洞爺湖の絶景を望むザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ（所在地：北海道虻田郡洞爺湖町）は、冬期シーズン限定でアラカルトレストランを営業します。和食・海鮮を中心とした旬の素材を活かしたメニューをご用意。ゲレンデで体を動かした後の温かいお料理と至福の時間をお楽しみいただけます。

期間限定アラカルトレストランで味わう和食・海鮮の豊富なメニュー

アラカルトレストランでは、北海道の新鮮な魚介類や地元食材を使った和食を軸に、多彩な一品料理を取り揃えています。冬の冷えた体を芯から温めるメニューが豊富です。ゲレンデでのアクティビティを終えた後には、ゆったりとした空間でゆっくりとお料理をお楽しみいただけます。落ち着いた店内で、北海道の旬の味をじっくり味わいながら、身体の冷えをじんわりと癒してください。

【期間限定アラカルトレストラン】 “ チェロステラート ウィンザー （1階）”

期間限定アラカルトレストランで味わう和食・海鮮の豊富なメニュー

ゲレンデで楽しんだ後は、温かいお料理はいかがでしょうか。

和食・海鮮を中心に豊富なメニューでお待ちしております。

■営業店舗 ： チェロステラート ウィンザー （1階）

■営業期間 ： 2026年1月20日(火) ～ 2026年2月28日(土)

■営業時間 ： オープン 16:00 ～ ラストオーダー 20:00

【期間限定】アラカルトレストラン :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/post-850/冬の北海道を満喫する贅沢時間 期間限定アラカルトとアフタースキーの魅力

初心者・キッズ歓迎のウィンザースノービレッジ - 冬を楽しむラグジュアリースキー体験

ホテル直結のウィンザースノービレッジは、スキー初心者やお子様連れのファミリーに優しい設計のスキーエリアです。安全かつ整備の行き届いたコースで、初めてのスキー体験やご家族でのウィンタースポーツを安心してお楽しみいただけます。滑走後はアプレ・スキー（アフタースキー）を満喫する最適な環境が整っています。ホテル内のアラカルトレストランで冬の味覚を堪能するほか、ジャグジー付き温水プールなどスパ施設で身体をリフレッシュしながら、心地よい休息の時間をお過ごしいただけます。

冬のラグジュアリー体験 :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/blog/windsorsnowvillage/冬の北海道を心ゆくまで満喫できる、ちょっと贅沢なリゾートステイ

白銀の世界を満喫した後は温泉とスパでリラックス

まるでプライベートゲレンデのように楽しめます。雪上スクーターがウィンザーに登場！ファットバイクで雪原を走り、大自然を体感！雪との距離が近いエアーボードは、スピード感が楽しめます。

ゲレンデでの活動で冷えた身体を温めるため、ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート&スパでは天然温泉とスパ施設をご用意しています。男女日替わり入れ換え制の檜風呂にある美しい雪景色を眺められる露天風呂では、冬の北海道ならではの贅沢な入浴体験をお楽しみいただけます。また、高温サウナも設備されており、身体の芯からじっくり温めることが可能です。スパでは経験豊富なスタッフによるフェイシャルやボディトリートメントが受けられ、冬の乾燥や冷気で疲れた肌や身体を丁寧にケアします。温泉とスパの融合により、心身ともにリラックスできるひとときをお過ごしいただけます。

～癒し～ リゾートスパ

ウィンザー ブルーム スパ

全天候型の屋内プールでリゾート気分をどうぞ

洞爺湖や羊蹄山が広がる自然と一体の温泉

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート&スパでは、期間限定アラカルトレストランでの和食・海鮮を中心とした多彩なメニュー、初心者やキッズも安心して楽しめるウィンザースノービレッジのスキー体験、そして天然温泉や充実したスパ施設での癒しの時間を通じて、冬の北海道を贅沢にお過ごしいただけます。

■ ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

instagram ： https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/