タスキホールディングス、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で16位を受賞

株式会社タスキホールディングス

株式会社タスキホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏村 雄、以下、当社）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率286.5%を記録し、50位中16位を受賞いたしました（https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html)。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

◆ 受賞要因

当社の収益（売上高）成長率286.5%を達成した要因として、以下の点が挙げられます。

１.当社グループが開発するSaaS「ZISEDAI LAND/TOUCH&PLAN」の活用による業務効率と生産性の向上

２.人的資本経営の定着と深化による従業員エンゲージメントの向上

３.戦略的M&AとPMIを通じたグループシナジーの最大化による事業基盤の飛躍的な強化

◆ 代表取締役社長 柏村 雄 受賞コメント

「この度、『Technology Fast 50 2025 Japan』に当社を選出いただき大変光栄に存じます。当社グループのサービスをご利用いただいているお客様をはじめ、日頃よりご支援をいただいているパートナー企業や株主・投資家といったステークホルダーの皆さまからのお力添えに、改めて心より感謝申し上げます。

当社は『人を起点に。空間をデジタルに。未来を変える仕組みをつくる。』をミッションに掲げ、創業以来、不動産×ITによるイノベーションで業界全体のDX化を推進してまいりました。今回の受賞は、単なる成長率の評価にとどまらず、私たちの目指すものが社会に必要とされているというご期待の表れであると受け止めております。

当社グループはさらなる不動産DXの実現に向け、これからも革新的なプロダクトとサービスの開発を加速させてまいります。引き続き、タスキホールディングスグループにご期待いただけますと幸いです。」

◆ Technology Fast 50 Japanプログラムについて

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。

◆ 株式会社タスキホールディングスの会社概要

『人を起点に。空間をデジタルに。未来を変える仕組みをつくる。』をミッションとして、2024年4月1日に株式会社タスキと株式会社新日本建物の経営統合により設立いたしました。デジタル技術の活用により、不動産価値流通において業界を問わない価値の提供と、その基盤となるプラットフォーム構築を実現いたします。

社名 ：株式会社タスキホールディングス

代表者：代表取締役社長 柏村 雄

URL ：https://tasuki-holdings.co.jp/

本社 ：東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル7F

設立 ：2024年4月1日