横濱たんめんの元祖「横濱一品香」最大10%相当還元クーポンプレゼント「大感謝祭」が2/1～スタート！

株式会社一品香（いっぴんこう、本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鳥生恒平）が運営する横濱たんめん発祥の店「横濱一品香」は、1,000円（税込）の利用毎に100円のチケットを１枚プレゼントするキャンペーンを2月1日(日)より開催いたします。

３世代が通う老舗横濱中華・横濱一品香

横濱一品香が誕生したのは1955年。横浜・野毛に、カウンター9席だけの小さな店としてオープンしました。ここでは、戦後満州から引き揚げてきた料理人が現地の大陸料理の味を再現した、日本で初めての“湯麺(タンメン)”が振舞われました。“湯麺”はすぐに地域の方々の間で広がり、“スープ麺”という愛称で親しまれました。店の前には毎日行列ができるほど。店内に入りきれずタクシーの中で召し上がるお客様まで。その後横濱一品香は、店舗数が増え、本社ができ、工場も構えるようになりました。横濱中華を手軽に召し上がっていただけるよう、人気の定番中華メニューも充実いたしました。歴史を重ねたのは店舗だけではありません。横濱一品香には40年勤務のベテランパート、親子2代で20年働くスタッフもおります。お客様の中にも、3世代でお店にご来店される“ハマッ子”も多くいらっしゃいます。特にお正月やお盆シーズンは古くからの常連客で賑わい、お子様の成長、新しいご家族をご紹介いただくこともあり、“横濱中華”の老舗として、地元の皆様の様々なライフシーンを提供してきました。

物価高騰の今だから、横濱一品香から生活応援！

2025年に70周年を迎えた横濱一品香では、次の10年に向けて新たな歩みを始めました。そしてこのたび、「大感謝祭」を開催いたします。

「大感謝祭」は、期間中に店内飲食かテイクアウトでご利用1,000円（税込）毎に100円チケットを１枚プレゼントするキャンペーン。横濱一品香の店舗が多くある横浜市でも、現金給付やクーポンなどの生活支援策が始まりますが、「大感謝祭」は、物価高騰の中でも、慣れ親しんだ『元祖 絶品たんめん』を食べていただきたいという思いを込めた、横濱一品香による生活応援キャンペーンです。

大感謝祭キャンペーン概要

配布期間：2026年2月 1日(日) ～ 2026年2月28日(土)

有効期間：2026年3月1日(日) ～ 2026年5月6日（水）

※国内の横濱一品香直営全店にて実施。

（FC相鉄星川店、海遊ではご利用いただけません）

※1,000円（税込）で100円チケットを1枚配布いたします。

※チケットは複数枚同時にご利用いただけます。

※額面以上のご利用をお願いいたします（お釣りのお渡しは致しかねます）。

※チケットのみでのご利用はできません。

※他のサービス（券）との併用はできません。（株主優待券を除く）

※デリバリーは対象外となります。

「横濱一品香」について

1955年創業。横浜の野毛にて、わずか3坪、カウンター9席の小さなお店でスタートしました。創業の精神である「一品一品に真心を込めて最高の味に徹しよう」の下、名物『元祖絶品たんめん』は、横浜で半世紀以上愛されてきた逸品です。この伝統と味を守り続けると共に、「＋＆（プラス アンド）」の発想で、これからもお客様から愛される料理と食シーンを提供し続けてまいります。

