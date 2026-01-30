【調査レポート】短時間・単発で働くスポットワークの求人倍率は6.07倍、平均時給は1,347円

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締兼執行役員役社長：米田 光宏）を母体とする、多様な働き方の調査研究機関「ツナグ働き方研究所（拠点：東京都港区、所長：大野 博司）」は、ここ数年で広がりを見せる「短時間・単発で働くスポットワーカーの市場」について定点観測する「スポットワークマーケットデータレポート」を毎月発表しています。

本レポートでは、2025年11月度最新データについて、とりまとめましたのでご報告いたします。

レポート詳細はこちら :https://tsuna-ken.com/research_report/202511_spotwork-11/

【トピックス】

1. スポットワーク求人倍率は6.07倍。前年同月から2.40ポイント上昇。

2. ワーク数の伸び率は前年同月比5.9%減少と、7か月連続で下回る。

3. スポットワーク平均時給は1,347円。通常アルバイト平均時給を30円上回る。

■１：スポットワーク求人倍率は6.07倍。前年同月から2.40ポイント上昇。

2025年11月度のスポットワーク求人倍率は6.07倍となり、前月から2.07ポイント上昇しました。年末に向けてスポットワークの需要が伸びる傾向にあり、特に倉庫内・軽作業の求人数が増加したことが影響し、前月を大幅に上回る結果となりました。前年同月からは2.40ポイント上昇し、18か月連続で前年同月を上回っています。

■２：ワーク数の伸び率は前年同月比5.9%減少と、7か月連続で下回る。

2025年11月度のワーク数の伸び率は前月比で16.2%増加、前年同月比で5.9%減少となりました。前年同月比では、7か月連続で前年同月を下回る結果となっています。主要3職種では、倉庫内・軽作業が前年同月比で41.7%増加となり、大幅に前年同月を上回りました。

■３：スポットワーク平均時給は1,347円。通常アルバイト平均時給を30円上回る。

2025年11月度のスポットワーク平均時給は1,347円で、前月差+23円、前年同月差+139円となりました。通常のアルバイト平均時給は1,317円で（※リクルート発表「アルバイト・パート募集時平均時給調査」）、スポットワーク平均時給との比較では、スポットワークが30円高いという結果になっています。

■スポットワークマーケットデータレポートとは

・スポットワークマーケットの定義

スポットワークとは、短時間・単発で働き「継続した雇用関係」のない働き方を指します。その中でも、雇用契約を結ばない“ギグワーク”と、単期雇用契約を結ぶ“単発バイト”の２種類に分類されます。（ギグワークの代表例として、ウーバーイーツ配達員が挙げられます）。こうしたワークスタイルで働く個人、活用する企業の市場がスポットワークマーケットです。

・マーケットの現状

スポットワーカーは、コロナ禍を契機に急増し、今後さらに広がりを見せていくことが予見されます。

個人）働き方改革による残業規制、コロナ禍による休業や勤務時間減少で、追加就労意欲が増大

企業）生産性向上の観点から、ムダやムラのない＝必要な時に必要な人数を配置する人件費最適化の高まり

技術）タイムリーかつオンデマンドなマッチを提供するスポットワーク求人事業者の参入

・定点観測する意義

総務省統計局の「労働力調査」では、2018年からILO基準の「未活用労働指標」を導入しました。例えば、その中にある「追加就労希望就業者」は「広義の失業者」とも言われる労働者です。現状の就労に追加してスポットで働くことは、労働者の収入安定、すなわち広義の失業率の改善につながります。一方、マクロ的に捉えると、潜在的な労働力活用は国力の向上に寄与することになります。こうした社会的意義と接続する観点から、本マーケットを定点観測し、市場規模の動向、有益なトピック、内在する課題などを可視化するデータレポートを発信しています。

■ツナグ働き方研究所とは

株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役兼執行役員社長：米田光宏）を母体とする、2015年設立の多様な働き方の調査研究機関（所長：大野博司）。研究所では、企業人事や労働法制の分野で活躍する識者らとともに、施行される労働法制の要所と着眼点を解説していくほか、改正に至るまでの経過や背景も記録・分析しながら「あるべき姿」を提言。「働く」を取り巻くあらゆる労働法制の調査・研究機関として「雇用の未来」を拓きます。

詳細を見る :https://tsuna-ken.com/

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役兼執行役員社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給ギャップ解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用業務代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。