【衝撃の999円】JUL7MEがQoo10にて「ポッキリセール」を開催。韓国コスメの実力を手軽に体験できる数量限定イベント
株式会社LeeSunHwaは、戦略?パートナー「JUL7ME」において、人気ヘアケアアイテムを999円（税込）で提供する特別セールを2026年1月19日より期間限定で実施します。
「良いものをリーズナブルに」という日本の消費者の声に応え、2026年末までに日本国内のオフラインバラエティショップ100店舗への導入を目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340554/images/bodyimage1】
???? ???? ??? ??? '????'? ?? ???? ???? 999?(?? ??)? ???? ?? ??? 2026? 1? 19??? ?? ???? ?????.
"?? ??? ???? ???"?? ?? ????? ???? ????, 2026? ??? ?? ? ???? ????? ? 100? ?? ??? ??? ?? ????.
[数量限定 999円ポッキリセール会場はこちら] (URL: https://m.qoo10.jp/shop/JUL7ME_OFFICIAL?cit=947021310)
配信元企業：株式会社ブランドワープ
