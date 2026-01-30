「髪から香る、贅沢な冬」JUL7MEが新作『REBORN パフュームヘアミルク』の日本展開を強化。Qoo10限定特典も。
株式会社LeeSunHwaは、戦略的パートナーである「JUL7ME」より、最新作『REBORN パフュームヘアミルク』を日本市場で本格展開。2026年1月19日よりQoo10公式ショップにて、購入金額に応じた限定特典付きキャンペーンを実施いたします。
● 高持続フレグランス: 独自の香料配合技術により、朝の使用で夕方まで上品な香りが持続。 ● ダメージ補修: 薬機法を遵守した保湿成分により、髪のパサつきを抑え、ツヤを与えます。 ● データ: 韓国累計販売100万本突破の信頼性。
[新作 REBORN パフュームヘアミルク 詳細はこちら] (URL: https://m.qoo10.jp/shop/JUL7ME_OFFICIAL?cit=947021310)
