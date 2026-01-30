ライフサイエンス機器市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月23に「ライフサイエンス機器市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ライフサイエンス機器に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ライフサイエンス機器市場の概要
ライフサイエンス機器 市場に関する当社の調査レポートによると、ライフサイエンス機器 市場規模は 2035 年に約 1282 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ライフサイエンス機器 市場規模は約 685 億米ドルとなっています。ライフサイエンス機器 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ライフサイエンス機器市場のシェア拡大は、ライフサイエンス分野への投資増加と研究開発の活発化によるものです。精密医療や個別化医療へのニーズの高まりが、高度なライフサイエンス機器やツールの需要を押し上げています。2023年5月、米国政府は科学と工学分野の人材育成と、最先端の科学研究および革新的な技術開発における米国機関および企業の能力強化のために、2,097億米ドルの予算を計上しました。
ライフサイエンス機器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/life-science-instrumentation-market/108812
ライフサイエンス機器に関する市場調査によると、受託研究機関（CRO）や受託開発製造機関（CDMO）におけるアウトソーシングプロジェクトでのライフサイエンス機器の導入増加により、市場シェアが拡大すると予測されています。さらに、世界的に様々な疾病の罹患率が増加していることも、高度なライフサイエンス機器やツールの需要を高める要因となっています。
しかし、厳格な規制やコンプライアンスへの対応は、市場成長を阻害する主要因となることが予想されます。ライフサイエンス機器、特に臨床診断や規制環境で使用される機器は、厳格な安全性および品質基準を満たす必要があります。そのため、承認取得には時間と費用がかかり、製品発売の遅延につながる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340543/images/bodyimage1】
ライフサイエンス機器市場セグメンテーションの傾向分析
ライフサイエンス機器 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ライフサイエンス機器 の市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
ライフサイエンス機器市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-108812
エンドユーザー産業別に基づいて、ライフサイエンス機器市場は臨床と診断アプリケーション、研究アプリケーション、その他に分割されています。中でも臨床と診断アプリケーション分野は、疾病の検出、モニタリング、予防における役割拡大により、予測期間中に市場シェアの40%を占めると予想されています。がん、心血管疾患、糖尿病、神経疾患などの慢性疾患の罹患率上昇が、診断検査への需要を高めていることがその背景にあります。
