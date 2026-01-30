日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場：市場規模、成長、将来需要、機会および2035年までの予測
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場：グレード別（70％ IPA、90％超IPA）、用途別（溶剤、洗浄剤、中間体、塗料用溶剤、その他用途）、エンドユーザー別（医薬品、食品・飲料、塗料・コーティング、パーソナルケア・化粧品、化学）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場概要
日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場は、国内化学産業の中でも中程度の成長を示す分野であり、数億米ドル規模と評価され、今後数年間でさらなる拡大が見込まれている。IPAは、強力な消毒・洗浄特性を有する無色の溶剤であり、日本では医薬品、電子機器製造、ヘルスケア、パーソナルケア、工業用途など幅広い分野で使用されている。主な成長要因としては、先進的な電子・半導体産業の存在、医療分野における厳格な衛生基準、ならびに化粧品・パーソナルケア製品からの安定した需要が挙げられる。同市場の成長は、多様な産業において高純度溶剤および品質管理を重視する日本の姿勢を反映するものである。
Surveyreportsの専門家による日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場調査の分析によれば、2025年における日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場規模は2億9,480万米ドルであった。さらに、2035年末までに売上高は4億1,580万米ドルに達すると予測される。日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場分析によれば、日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場規模は、衛生および消毒に対する注力の高まり、電子機器製造における技術進歩、主要産業（医薬品および電子分野）からの強い需要、ならびに衛生意識の向上とエンドユースの多様化を背景として拡大すると見込まれる。日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場における主要企業としては、トクヤマ、三井化学、ENEOS、ニシトーケミックス、東京化成工業（TCI）、三菱ケミカル、住友化学、東ソー、出光興産、花王などが挙げられる。
目次
● 日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：グレード別、用途別、エンドユーザー別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のイソプロピルアルコール（IPA）市場のセグメンテーション
● グレード別：
○ 70％ IPA、90％超IPA
