日本のAI学習用データセット市場：動向、トレンド、需要、成長分析および予測（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「日本のAI学習用データセット市場：タイプ別（テキスト、音声、画像、動画、その他［センサーおよび地理データ］）、導入形態別（オンプレミス、クラウド）、エンドユーザー別（IT・通信、小売・消費財、ヘルスケア、自動車、BFSI、その他［政府および製造業］）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、日本のAI学習用データセット市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のAI学習用データセット市場概要
日本のAI学習用データセット市場とは、日本語、文化、産業ニーズに特化した人工知能および機械学習モデルを学習させるために用いられる大規模データセットの収集、キュレーション、アノテーション、管理を指すものである。これらのデータセットには、テキスト、画像、音声、合成データなど多様な形式が含まれ、AIシステムがパターンを学習し、音声を認識し、言語を理解し、視覚タスクを実行することを可能にする。日本における当該市場は、製造業、ヘルスケア、金融、自律システム分野におけるAI導入の拡大に加え、政府による支援的な施策やAI研究開発への投資を背景として急速に成長している。品質、プライバシー保護、文化的に適合したデータの確保が、引き続き重要な注力分野である。
Surveyreportsの専門家による日本のAI学習用データセット市場調査の分析によれば、2025年における日本のAI学習用データセット市場規模は1億3,370万米ドルであった。さらに、2035年末までに売上高は15億7,520万米ドルに達すると予測される。日本のAI学習用データセット市場は、2025年から2035年の予測期間において、約25.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038299
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340533/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のAI学習用データセット市場分析によれば、日本のAI学習用データセット市場規模は、データ依存型AIユースケース市場の拡大、産業全体におけるAI導入の加速、政府による支援および投資、ならびにデータ収集・アノテーション技術の進展を要因として拡大すると見込まれる。日本のAI学習用データセット市場における主要な参入企業としては、NTTデータグループ、富士通、NEC、日立製作所、ソニーグループなどが挙げられる。
目次
● 日本のAI学習用データセット市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のAI学習用データセット市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、導入形態別、エンドユーザー別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のAI学習用データセット市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ テキスト、音声、画像、動画、その他（センサーおよび地理データ）
日本のAI学習用データセット市場概要
日本のAI学習用データセット市場とは、日本語、文化、産業ニーズに特化した人工知能および機械学習モデルを学習させるために用いられる大規模データセットの収集、キュレーション、アノテーション、管理を指すものである。これらのデータセットには、テキスト、画像、音声、合成データなど多様な形式が含まれ、AIシステムがパターンを学習し、音声を認識し、言語を理解し、視覚タスクを実行することを可能にする。日本における当該市場は、製造業、ヘルスケア、金融、自律システム分野におけるAI導入の拡大に加え、政府による支援的な施策やAI研究開発への投資を背景として急速に成長している。品質、プライバシー保護、文化的に適合したデータの確保が、引き続き重要な注力分野である。
Surveyreportsの専門家による日本のAI学習用データセット市場調査の分析によれば、2025年における日本のAI学習用データセット市場規模は1億3,370万米ドルであった。さらに、2035年末までに売上高は15億7,520万米ドルに達すると予測される。日本のAI学習用データセット市場は、2025年から2035年の予測期間において、約25.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038299
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340533/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のAI学習用データセット市場分析によれば、日本のAI学習用データセット市場規模は、データ依存型AIユースケース市場の拡大、産業全体におけるAI導入の加速、政府による支援および投資、ならびにデータ収集・アノテーション技術の進展を要因として拡大すると見込まれる。日本のAI学習用データセット市場における主要な参入企業としては、NTTデータグループ、富士通、NEC、日立製作所、ソニーグループなどが挙げられる。
目次
● 日本のAI学習用データセット市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のAI学習用データセット市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、導入形態別、エンドユーザー別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のAI学習用データセット市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ テキスト、音声、画像、動画、その他（センサーおよび地理データ）