日本の電子カルテ市場：動向、市場規模、トレンド、需要、成長分析および予測（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「日本の電子カルテ市場：製品別（クライアントサーバー型EHRおよびWebベースEHR）、タイプ別（急性期、外来、回復期・慢性期）、用途別（循環器、神経科、放射線科、腫瘍科、その他）、ビジネスモデル別（ライセンスソフトウェア、技術再販、サブスクリプション、プロフェッショナルサービス、その他）、エンドユース別（病院向け、外来向け）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、日本の電子カルテ市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本の電子カルテ市場概要
日本の電子カルテ（EHR）システムは、医療の質と効率の向上を目的として患者の医療データをデジタル化する、より広範な医療デジタルトランスフォーメーションの一環である。日本では、特に大規模病院を中心に電子カルテ（EMR）の導入が大幅に進展しているが、全体としてのデジタル化水準は他のOECD諸国に比べて遅れている。政府の医療DX戦略は、2030年までに全国標準化されたEHRシステム、クラウドベースの記録、相互運用可能なデータ共有を推進し、医療、介護、処方、保険データを連携させることを目指している。この取り組みは、より良い臨床意思決定、データ分析、将来的なAI駆動型医療イノベーションを支援するものである。一方で、相互運用性、コスト、施設間での導入の不均一性が課題として挙げられる。
Surveyreportsの専門家による日本の電子カルテ市場調査の分析によれば、2025年における日本の電子カルテ市場規模は7億6,880万米ドルであった。さらに、2035年末までに売上高は11億8,620万米ドルに達すると予測される。日本の電子カルテ市場は、2025年から2035年の予測期間において、約4.4％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の電子カルテ市場分析によれば、日本の電子カルテ市場規模は、医療業務の効率化に対する需要の高まり、医療ITインフラの進化、政府によるデジタルヘルスケア推進施策、高齢化の進展および効率的な医療提供への需要拡大を背景として拡大すると考えられる。日本の電子カルテ市場における主要な参入企業としては、NTTデータグループ、富士通、NEC、エピック・システムズ、東芝インターナショナルなどが挙げられる。
目次
● 日本の電子カルテ市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本の電子カルテ市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、タイプ別、用途別、ビジネスモデル別、エンドユース別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の電子カルテ市場のセグメンテーション
● 製品別：
○ クライアントサーバー型EHR、WebベースEHR
● タイプ別：
○ 急性期、外来、回復期・慢性期
