【病院の効率化AIツール】新入医療従事者への教育を効率化。WriteVideoで研修マニュアルを動画化し、学習効果を向上
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、医療法人様向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■医療機関における教育・研修の課題
病院やクリニックでは、看護師や医療事務など新入職員への業務引き継ぎやマニュアル教育が欠かせません。一方で、現場では以下のような課題を多く抱えています。
● 忙しくて教育に十分な時間を割けない
● 担当者によって教え方にバラつきがある
● 業務の属人化で引き継ぎが困難
● 外国人スタッフへの説明が難しい
こうした課題を解決するため、WriteVideoでは医療業界向けにマニュアル・研修コンテンツを動画化する新機能をリリースしました。
＜活用シーン（一部）＞
・新入職員向けオリエンテーション動画
・医療事務・受付業務のフロー説明
・感染対策や衛生管理のマニュアル動画
・器具・医療機器の使用方法の手順動画
・外国人職員向けの施設案内・接遇研修
再生リンクを共有するだけで、いつでもどこでも視聴でき、集合研修の負担軽減や反復学習にも最適です。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■主な導入先
● 「現場スタッフの教育負担が軽減され、業務に集中できるようになった」
● 「動画で統一した教育ができるので、内容のばらつきがなくなった」
● 「外国人スタッフにも分かりやすく伝えられる」
昨年のサービスリリースから、導入病院・クリニックの契約率は30％、サービス成長率は150％と急拡大しています。
■無料トライアル・資料ダウンロード
現在、医療機関向けに無料トライアル＆資料配布中です。
動画マニュアル化をご検討の方は、ぜひ以下より詳細をご確認ください。
サービスに興味をお持ちの方はぜひダウンロードください。
https://www.writevideo.ai/
■無料セミナーについて
無料でWriteVideoの使い方のセミナーを開催しております。
以下より、参加申し込みをお願いします。
https://www.writevideo.ai/seminar
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340072/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社X
■医療機関における教育・研修の課題
病院やクリニックでは、看護師や医療事務など新入職員への業務引き継ぎやマニュアル教育が欠かせません。一方で、現場では以下のような課題を多く抱えています。
● 忙しくて教育に十分な時間を割けない
● 担当者によって教え方にバラつきがある
● 業務の属人化で引き継ぎが困難
● 外国人スタッフへの説明が難しい
こうした課題を解決するため、WriteVideoでは医療業界向けにマニュアル・研修コンテンツを動画化する新機能をリリースしました。
＜活用シーン（一部）＞
・新入職員向けオリエンテーション動画
・医療事務・受付業務のフロー説明
・感染対策や衛生管理のマニュアル動画
・器具・医療機器の使用方法の手順動画
・外国人職員向けの施設案内・接遇研修
再生リンクを共有するだけで、いつでもどこでも視聴でき、集合研修の負担軽減や反復学習にも最適です。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■主な導入先
● 「現場スタッフの教育負担が軽減され、業務に集中できるようになった」
● 「動画で統一した教育ができるので、内容のばらつきがなくなった」
● 「外国人スタッフにも分かりやすく伝えられる」
昨年のサービスリリースから、導入病院・クリニックの契約率は30％、サービス成長率は150％と急拡大しています。
■無料トライアル・資料ダウンロード
現在、医療機関向けに無料トライアル＆資料配布中です。
動画マニュアル化をご検討の方は、ぜひ以下より詳細をご確認ください。
サービスに興味をお持ちの方はぜひダウンロードください。
https://www.writevideo.ai/
■無料セミナーについて
無料でWriteVideoの使い方のセミナーを開催しております。
以下より、参加申し込みをお願いします。
https://www.writevideo.ai/seminar
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340072/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社X
プレスリリース詳細へ