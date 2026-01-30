AI動画生成サービス「WriteVideo」、技能実習生教育分野での活用が拡大
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日に提供を開始したAI動画生成サービス「WriteVideo」について、技能実習生をはじめとする外国人材教育の分野での導入が進んでいることを受け、WriteVideoの活用拡大に向けたパートナーの募集を行っています。
本取り組みは、技能実習生や外国人材に関わる教育・受け入れ・支援の現場で、WriteVideoをより実情に合った形で活用していくことを目的としています。
2026年1月30日現在、特定の業態や役割に限定せず、さまざまな立場の事業者との連携を視野に入れ、継続的にパートナーを募集しています。
【技能実習生教育の現場で顕在化している課題】
外国人技能実習生の受け入れが進む中で、企業や監理団体、教育機関では、教育・研修に関して共通した課題が見られます。現場では、次のような状況が頻繁に指摘されています。
・日本語による説明だけでは内容が十分に伝わらず、理解に時間を要する
・通訳や翻訳にかかる費用や手配の負担が大きい
・教育内容が担当者ごとに異なり、説明の進め方に差が生じやすい
・文化や生活習慣の違いから、意図が正確に伝わらない場面がある
これらは、教育担当者側の負担増加だけでなく、実習生側の理解不足や不安にもつながりやすい状況です。
【「WriteVideo」について】
WriteVideoは、入力したテキストをもとに、AIが自動でナレーション付きの動画を生成するクラウド型サービスです。
文章を入力するだけで動画コンテンツが作成されるため、動画制作の経験がない担当者でも扱いやすい点が特徴です。
主な機能は以下の通りです。
・テキスト入力のみでナレーション付き動画を自動生成
・日本語で作成した内容を複数言語へ変換可能
・ナレーションと字幕を同時に表示し、視覚と音声の両面から内容を伝達
・多言語対応により、日本語で作成した教育内容をそのまま外国人技能実習生向けに展開しやすくなっています。
・技能実習生向けの主な活用シーン
WriteVideoは、技能実習生を受け入れる現場で、以下のような用途で利用されています。
・入社時オリエンテーションの多言語動画化
・作業工程や安全対策の説明
・社内ルールや労務に関する注意事項の共有
・生活上の注意点や職場マナーの理解促進
・業種別マニュアルの共通教材化
動画形式の教材は、繰り返し視聴できるため、個々の理解度に応じた確認がしやすい運用が行われています。
【導入後に見られている変化】
WriteVideoの導入により、教育運用に関して以下のような変化が見られています。
・事前動画視聴を取り入れることで、対面説明の時間を調整しやすくなった
・海外拠点や送り出し機関と教材を共有し、来日前から教育を進められるようになった
・動画を共通教材として使用することで、説明内容の差が生じにくくなった
・教育の進め方を整理しやすくなった点が、現場で評価されています。
【パートナー募集について】
株式会社Xでは、WriteVideoの活用をさらに広げていくため、幅広い事業者との連携を検討しています。
業種や役割を限定せず、以下のような関わり方を想定しています。
・外国人材や技能実習生に関わる業務を行っている事業者
・教育・研修、情報提供に課題意識を持つ企業や団体
・既存の支援業務に動画教材を取り入れたい事業者
具体的な連携内容は一律に定めるのではなく、それぞれの現場や事業内容に応じて相談しながら進めていく形を取っています。
