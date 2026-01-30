酒粕初心者歓迎。「使い方がわからない」を1時間で解決するワークショップ、FARM8 STAND御茶ノ水で開催【2/7・2/8】
株式会社FARM8（本社：新潟県長岡市、代表取締役：樺沢敦）は、JR御茶ノ水駅直結「エキュートエディション御茶ノ水」2階にて展開中のPOPUPストア「FARM8 STAND」にて、店舗最終営業日となる2月7日（土）・8日（日）に、最後の酒粕ワークショップを開催します。
今回は「酒粕をもっと身近に」をテーマに、より多くの方々に酒粕の魅力を届けたいと思い、これまで参加できなかった方や、酒粕を使いこなしたい初心者の方に向けた「活用編」をアップデート。
酒粕の基本知識から、保存方法、すぐに実践できるアレンジレシピまでを1時間にぎゅっと凝縮しました。
■ ワークショップの内容(1)酒粕とは？という基本知識
(2)家庭での使い方、保存方法
(3)基本レシピからアレンジレシピの紹介
(4)選べるテーマ別栄養素＆簡単体験レシピ
（美肌作りor腸活のどちらかのテーマの時間帯にご参加いただきます）
今回はこれまでご要望の多かった、土日開催。
「そもそも酒粕とは？」から最新のアレンジレシピまで、酒粕初心者の方でも手軽に明日から始めていただける内容です。さらに、ワークショップ内での1ドリンク（あまざけor日本酒）と、たっぷり500gの酒粕をお持ち帰りいただける嬉しいお土産付。
■ 開催概要開催日：2026年2月7日（土）・2月8日（日）計2日間
時間：(1)14:00～15:00／(2)18:00～19:00
定員：各回10名限定
申込み 事前申込：店頭もしくは公式Instagram ( https://www.instagram.com/farm8official )から
参加費：1,700円（税込）・1ドリンク付（あまざけor日本酒）
・新潟酒粕500g お土産付
場所：FARM8 STAND（JR御茶ノ水駅構内 エキュートエディション御茶ノ水2F・改札外）
御茶ノ水のPOPUP店舗での酒粕ワークショップは、今回が最後の開催となります。
これまで参加できなかった方にも、酒粕の魅力を知っていただくきっかけになればと考えています。
"知って、食べて、続けられる"。
日本の発酵文化を身近に感じる1時間を、ぜひ体験してください。
■ FARM8 STANDについて「FARM8 STAND」は、2025年5月にオープンした"発酵・日本酒・ものづくり"をテーマとした体験型POPUPストア。新潟の発酵文化を東京の駅ナカで届ける場として、新潟地酒12銘柄の飲み放題、酒粕を使ったドリンクや発酵食品の販売、新鮮な酒粕を月曜日だけ大特価で提供する「Hacco Monday」などを実施してきました。
当初3ヶ月限定のPOPUPの予定でしたが、多くのお客様からご要望をいただき2度の延長を経て、合計9ヶ月間の長期開催となりました。2026年2月8日（日）をもって営業終了となります。
所在地：JR御茶ノ水駅構内「エキュートエディション御茶ノ水」2階（改札外）
営業時間：11:00～21:00（土日祝は～20:00）
営業期間：2026年2月8日（日）まで
■ FARM8について新潟県長岡市に本社を置き、「"地域を食べる"をデザインする」をテーマに事業を展開。
乳酸菌発酵酒粕から作る「JOGURT」、発酵ドリンクを提供する「Hacco to go!」のほか、コシヒカリ玄米から作る玄米珈琲、甘酒カフェシリーズなどの商品開発。
さらには全国100以上の酒蔵と連携してポストに届く日本酒定期便「SAKEPOST」の運営、日本酒カクテルの素「ぽんしゅグリア」をはじめ「BOKKA」「FER」などの日本酒カクテル事業も手がけ、新潟の伝統産業である酒蔵を未来に残す活動と、地域資源に新しい価値を生み出す商品開発・自社製造販売を展開しています。
会社名：株式会社FARM8
本社：新潟県長岡市来迎寺前田3662
代表：代表取締役 樺沢敦
設立：2015年2月
URL：https://farm8.jp/
配信元企業：株式会社FARM8
