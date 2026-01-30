EL CHUBBY（エルチャビィ）がポーカーイベント「SPADIE」にスポンサーとして決定！
株式会社GREEN RUSH BY WEEDが運営するメキシコ政府公認のプレミアムテキーラブランド『EL CHUBBY』は2026年2月10日（火）～2月15日（日）にベルサール新宿セントラルパークで開催される「SPADIE」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。
■EL CHUBBYのトーナメントを開催！
NLH Disco☆Twins -Couple Tag Team-sponsored by EL CHUBBY
開催日：2026/2/14（土）
受付開始：19:00／受付終了：22:20
参加費（2人1組）： 20,000円
＜イベント概要＞
【SPADIE 40th】
日程：2026年2月10日（火）～2月15日（日）
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セントラルパークシティ内 住友不動産新宿セントラルパークビル1F
主催運営：ジャパンオープンポーカーツアー株式会社
特別協力：一般社団法人 日本ポーカー連盟
■EL CHUBBY（エルチャビィ）について
「エルチャビィ」は、メキシコ政府公認のブルーアガベ100%プレミアムテキーラです。厳選された高品質アガベだけを使用し、丁寧に造られた本格派。アルコール度数40%、20mlの小瓶に入った使い捨てタイプだから、衛生的にそのままショット感覚で楽しめます。ラインナップは、「シルバー」、「レポサド」、「アネホ」の3種類。本場のプレミアムテキーラを手頃な価格で気軽に味わえます。パーティーシーンを華やかにおしゃれに演出します。
≪エルチャビィ公式サイト≫
https://www.el-chubby.com/
・これはお酒です。20歳未満の者への酒類の販売はいたしておりません。
・妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪い影響を与える恐れがあります。
■販売経路：自社ＨＰ、Amazon、各種取扱い店舗
■ホームページURL：https://www.el-chubby.com
TEL：03-6706－4597 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
配信元企業：株式会社GREEN RUSH BY WEED
