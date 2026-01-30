cream cream（クリームクリーム）がポーカーイベント「SPADIE」にスポンサーとして決定！
株式会社GREEN RUSH BY WEEDが運営するお酒のブランド『cream cream』は2026年2月10日（火）～2月15日（日）にベルサール新宿セントラルパークで開催される「SPADIE」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。
■cream creamのトーナメントを開催！
NLH Melty☆Twins -Tag Team-sponsored by cream cream
開催日：2026/2/13（金）
受付開始：19:00／受付終了：23:10
参加費（2人1組）： 28,000円
＜イベント概要＞
【SPADIE 40th】
日程：2026年2月10日（火）～2月15日（日）
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セントラルパークシティ内 住友不動産新宿セントラルパークビル1F
主催運営：ジャパンオープンポーカーツアー株式会社
特別協力：一般社団法人 日本ポーカー連盟
■cream cream（クリームクリーム）について
とろ～りクリーミーな甘いクリームリキュールです。アルコール度数が15%と低めで、容量も20mlと少量のため、お酒が弱い方でも飲みやすく、初めてのショット飲みにも最適です。パーティーやクラブの乾杯ドリンクとしてもおすすめで、友達とシェアすれば盛り上がること間違いありません。冷やしてそのままストレートで飲む、炭酸水やアイス、デザートに合わせるなど、アイデア次第で楽しみ方が広がります。複数のフレーバーを並べれば虹色に彩りSNS映えも抜群です。衛生面も考慮された使い捨てタイプで清潔に楽しめます。
≪クリームクリーム公式サイト≫
https://www.cream-cream.com/
・これはお酒です。20歳未満の者への酒類の販売はいたしておりません。
・妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪い影響を与える恐れがあります。
■販売経路：自社ＨＰ、Amazon
■ホームページURL：https://www.cream-cream.com/
TEL：03-6706－4597 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
配信元企業：株式会社GREEN RUSH BY WEED
