休んでいるはずなのに疲れが残っている『１０万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』著者奥村歩が電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340474/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年１月１５日に『１０万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』著者奥村歩が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『１０万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』著者奥村歩
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3NX6Pnz
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4q9MbhB
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895600
ごちゃごちゃしている頭が、すっと澄み渡る。
１０万人の脳診断から導いた「科学的メソッド」
「休んでいるはずなのに疲れが残っている」
「最近、なんだか仕事に集中できない」
……それは、脳が疲れているのかもしれません。
近年、診察を通して強く実感しているのは、
３０代～５０代のビジネスパーソンの脳が
あまりにも疲れ切ってしまっていることです。
そんな脳疲労を解消させる鍵は、
・オレキシン
・ノルアドレナリン
・セロトニン
・ドーパミン
・GABA
の５つの脳内物質のバランスにあります。
◎仕事は、あえて「未完了」で帰宅する
◎定期的に「作業場所」を変えてみる
◎「三色ボールペン」を持ちながら読書する
◎寝る前の空腹には「ヨーグルト＋フルーツ」
◎電車の窓から「今日の雲」を探す
なかなか消えない脳疲労をスーッと解消する
ノウハウや知識が凝縮された１冊！
■目次
・１章 脳を休めて整える「超実践的なコツ」
・２章 すべての「疲れ」は、脳が原因だった！
・３章 「脳内物質のバランス」を整えれば、毎日がうまくいく
・４章 「ぼんやり」が、あなたの脳を変える
・５章 医療の現場から学ぶ「脳の休め方」
■著者 奥村歩（おくむら・あゆみ）
医学博士。おくむらメモリークリニック理事長。
岐阜大学医学部卒業、同大学大学院博士課程修了。
アメリカ・ノースカロライナ神経科学センターに留学後、
岐阜大学附属病院脳神経外科病棟医長併任講師等を経て、2008年に「おくむらクリニック」を開院。
「もの忘れ外来」を中心に、全国から毎日100人以上の受診者が来院し、これまでに10万人以上の脳を診断。
脳神経外科医として認知症やうつ病に関する診察も多く経験し、
日本脳神経外科学会(評議員)・日本認知症学会(認定専門医・指導医)・日本うつ病学会等の学会で活躍している。
また、スマホのつかいすぎによる「スマホ認知症」についても警鐘を鳴らしており、
ＮＨＫ「あさイチ」、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」などにも出演。
著書に『スマホ脳・脳過労からあなたを救う 脳のゴミを洗い流す「熟睡習慣」』（すばる舎）、『スマホ脳の処方箋』（あさ出版）など、多数。
■『１０万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』著者奥村歩
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3NX6Pnz
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4q9MbhB
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100895600
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340474/images/bodyimage2】
