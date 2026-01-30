体と心の整え方、やりたいことの叶え方まで『５０代からの「女性のお金と人生」リスタート計画 「不安」を「楽しみ」に変えるマインドセットの方法』著者杉原杏璃が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年１月１３日に『５０代からの「女性のお金と人生」リスタート計画 「不安」を「楽しみ」に変えるマインドセットの方法』著者杉原杏璃、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『５０代からの「女性のお金と人生」リスタート計画 「不安」を「楽しみ」に変えるマインドセットの方法』著者杉原杏璃
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4q6RheA
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4qaCtvb
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407100
お金、働き方、健康、夢・生きがい…。
人生後半を見据えた「お金の貯め方・増やし方」から、
体と心の整え方、やりたいことの叶え方まで。
自分史上、最高に「ハッピーな未来」を手に入れる方法、紹介します！
人生の後半戦を、
自分らしく、いつもご機嫌で楽しむ「ごほうび期間」にしましょう！
そのためには行動が大事。
そう、「備えよ、常に。楽しみながら！」。
５０代は、仕事や子育ての先が見えてきてお金のこと、
家庭のこと、健康のこと、老後のことなど、先々の悩みや不安が大きくなる年代。
でも、その「悩み」や「不安」は、いくらでも「楽しみ」に変えられるんです！
本書では、
これまでの経験と知恵を活かしながら、
心からやりたいことを見つけてお金も時間も自分のために使う
「自分リスタート（再開・再始動・再起動）」の５つのステップを紹介。
これからの人生を妥協せず、自由に思い切り楽しむために、
５０代からできる「お金の貯め方・増やし方」から、
体と心の整え方、人間関係の整理、私時間のつくり方まで。
――自分史上、最高に「ハッピーな未来」を手に入れるマインドセットの方法、紹介します！
■目次
●１ マインド設定を変える～自分後回しから自分優先へ
・人生の幸福感は今が「底」？ 五十代は「人生のリスタート」適齢期
・「自分がご機嫌でいられる」ことを再点検する
ほか
●２ お金の貯め方・使い方を変える～お金に愛される習慣を知る
・お金が貯まる「仕組み」をつくる三つのステップ
・「お金に愛される人」には共通点がある
ほか
●３ 収入の川を増やす～不安を安心に変えるワークライフ・バランス
・自分ファーストを叶えるワークライフ・バランス
・収入の川を増やしてくれる「ちょこっと副業」
ほか
●４ 体を整える～やりたいことを一つもあきらめない健康投資
・私が四十歳でグラビアに再挑戦した理由
・人間ドックは、人生後半の最高の自己投資
ほか
●５ 夢や生きがいを見つける～最高にハッピーな未来をつくる目標設定
・備えよ、常に。楽しみながら
・やりたいことは、「今すぐ」始めましょう
ほか
■著者 杉原杏璃（スギハラアンリ）
１９８２年生まれ。
１０代で芸能界デビュー後、グラビアタレントとして活躍。
雑誌やバラエティ番組に多数出演。
グラビアで培ったボディラインを美しく見せるノウハウを活かし、
「女性がいつまでも自分らしくキレイでいられるように」という思いを込めて、
ソフト補正下着ブランドを設立。
大手通販チャンネルで人気を集め、実業家としても仕事の幅を広げている。
また、２０年以上前から続ける株式投資の経験が話題となり、
「株タレント」としても活躍中
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
