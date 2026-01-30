好評の「日記術」がビジュアル版に！能力開発・習慣教育のプロが教える、シンプルかつ強力な「自己改革メソッド」――新刊書籍『ビジュアル版 されど日記で人生は変わる』（著者：今村 暁）2月13日（金）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『ビジュアル版 されど日記で人生は変わる』（著者：今村 暁）を2月13日（金）に発売いたします。
■『ビジュアル版 されど日記で人生は変わる』
・アマゾン：https://amzn.to/4a2fYTq
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407700
■内容紹介
「本当に人生が変わった！」と大好評の日記術が、
「オール２色＆オール図解」のビジュアル版でパワーアップ・新登場！
たかが日記、されど日記で人生は変わる！
能力開発・習慣教育のプロが教える、
もっともシンプルかつ強力な「自己改革メソッド」
この日記は、あなたの
・「本当のwant」に気づかせてくれる
・「性格」と「志向」を教えてくれる
・「悪い習慣」を改めてくれる
・「心の状態」を知らせてくれる
・「感謝すべきこと」をわからせてくれる
・「学ぶべきこと」を明らかにしてくれる
時間はたったの１分、書くことはたったの５つ――
ビジュアル版だから、
楽しくできる！ 簡単に続けられる！ もっと成果が出る！
■商品情報
書名：ビジュアル版 されど日記で人生は変わる
著者：今村 暁
定価：1,540円
ISBNコード：978-4-8379-4077-7
発売日：2026年2月13日（金）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4a2fYTq
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407700
■著者紹介
著者：今村暁（いまむら・さとる）
一般財団法人日本そうじ協会理事長。１９７１年、静岡県生まれ。北海道大学法学部卒業後、日本長期信用銀行を経て独立。「感性教育」「習慣教育」「能力開発」「掃除道」などの研究と実践を基に、数多くの企業のコンサルティングを行なう。同時に、経営者、管理職、アスリートの目標達成のサポートも行なっている。１０００人以上もの日記を見て指導してきた、効果絶大の日記の書き方をレクチャーした『３分間日記』はベストセラーとなった。
著書に、『３分間日記』（かんき出版）、『習慣力 １日１分７つのステップ』（KADOKAWA）、『されど日記で人生は変わる』（三笠書房《知的生きかた文庫》）、『朝「10秒そうじ」のすすめ』（三笠書房《王様文庫》）など多数がある。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
