テレビでは語れない衆院選2026の真実――井川意高と考える、日本のこれから 「衆院選2026、井川はこう読む！」2月13日（金）開催決定！
5000億円企業を率い、人生の逆境を生き抜いた男――
井川意高。経営者としての鋭い洞察力と、波乱万丈の人生経験を経た“裸の本音”が、2026年も熱い対話空間を生む。
「井川塾」は、ただのトークイベントではない。
YouTubeでは語られない真実、SNSでは触れられない現場感、そして“数字の向こう側”にある本質を直撃する場だ。
2月13日（金）のテーマは『衆院選2026、井川はこう読む！』
2026年の政治構造を左右する衆議院選挙――
票数や政党順位に一喜一憂するだけでは見えない「本音」と「これから」。
今回は、選挙直後の2月13日に開催されるこの一夜限りのトークライブで、
井川意高氏が数字の裏側から日本社会の“深層”に斬り込む。
・有権者の心理と“数字で測れない本音”
・勝者・敗者の裏に潜む社会的意味
・選挙後の政治構造と未来予測
今すぐチケットを手に入れる
・井川塾公式ストア：https://ikawaschool.official.ec/items/133330965
・TIGET：https://tiget.net/events/462261
…全てが、ライブで“共有される知”となる。
さらに、参加者全員が井川氏に直接質問できる質疑応答の時間も充実。
開催概要
・日時：2026年2月13日（金）19:00～21:00（開場18:30）
・会場：LIVE STUDIO LODGE（東京都渋谷区代々木）
・参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
・形式：リアル会場のみ（ネット配信なし）
・公式サイト：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
過去のテーマでは経営の本質から人生哲学、恋愛・交渉術、グルメの真実まで、
井川氏独自の視点で語られてきた。参加者の満足度は高く、リピーターも続出。
この“知的刺激の場”は、2026年も進化を続ける。
配信元企業：株式会社サイゾー
