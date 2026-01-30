「怪獣８号 ぺたん娘缶アクリルフィギュア」予約受付中！
2026年1月30日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「怪獣８号」の『ぺたん娘缶アクリルフィギュア』を発表し、全国での予約受付を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340521/images/bodyimage1】
【ラインナップ】
・怪獣８号
・日比野カフカ
・市川レノ
・四ノ宮キコル
・亜白ミナ
・保科宗四郎
・古橋伊春
・出雲ハルイチ
・神楽木葵
ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘アクリルフィギュア」が新登場！
透明度と耐久性に優れたアクリル素材を使用し、
「怪獣８号」のキャラクターたちを美しくプリント。
鮮やかな仕上がりで、お気に入りのキャラクターをいつでも身近に感じられます♪
さらに！『キャラクター』『タイトル』『台座』の3つのパーツに分かれた仕様
組み合わせることで、ジオラマ風に飾って楽しむこともできます！
種類は全部で９種類！
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっと楽しく過ごしませんか？
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：怪獣８号 ぺたん娘缶アクリルフィギュア
絵柄 ：9種
本体素材 ：アクリル
製品サイズ ：約W120×H85mm
価格 ：\1,320（税込）
発売予定日 ：2026年3月下旬
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001710/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340521/images/bodyimage1】
【ラインナップ】
・怪獣８号
・日比野カフカ
・市川レノ
・四ノ宮キコル
・亜白ミナ
・保科宗四郎
・古橋伊春
・出雲ハルイチ
・神楽木葵
ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘アクリルフィギュア」が新登場！
透明度と耐久性に優れたアクリル素材を使用し、
「怪獣８号」のキャラクターたちを美しくプリント。
鮮やかな仕上がりで、お気に入りのキャラクターをいつでも身近に感じられます♪
さらに！『キャラクター』『タイトル』『台座』の3つのパーツに分かれた仕様
組み合わせることで、ジオラマ風に飾って楽しむこともできます！
種類は全部で９種類！
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっと楽しく過ごしませんか？
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：怪獣８号 ぺたん娘缶アクリルフィギュア
絵柄 ：9種
本体素材 ：アクリル
製品サイズ ：約W120×H85mm
価格 ：\1,320（税込）
発売予定日 ：2026年3月下旬
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001710/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
プレスリリース詳細へ