北海道経済産業局主催「省エネセミナー」にて、RAUL株式会社代表 江田健二が基調講演に登壇 ～企業の脱炭素経営戦略を解説～
2026年2月26日（木）に札幌市で開催される北海道経済産業局主催「省エネセミナー」にて、RAUL株式会社代表の江田健二が基調講演を行います。
本セミナーは、企業や自治体等の省エネルギーの推進および新エネルギーの導入促進のために開催されます。
江田は基調講演にて、「GXと業務効率を両立する脱炭素経営戦略」をテーマに、GX実現に向けた第一歩である省エネが企業の利益につながることや、取り組むべき優先順位、様々な業種の先進事例を紹介します。
また、プログラム後半に行われるパネルディスカッションではモデレーターとして登壇し、事業者・省エネ支援機関・金融機関など多様な立場の登壇者による議論をリードし、生産性向上につながる省エネへの取組を考えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340547/images/bodyimage1】
省エネセミナー
ーGXの実現に向けた生産性向上につながる省エネー
【日時】2026年2月26日（木）14:30～16:30（受付14:00～）
【場所】札幌国際ビル8階 国際ホール（札幌市中央区北4条西4丁目1番地）
【配信方法】Microsoft Teams
【定員】会場：80名程度、オンライン：150名程度（参加無料）
【対象】企業、金融機関、省エネ支援機関、自治体 等
【主催】経済産業省北海道経済産業局
申込・詳細
https://www.hkd.meti.go.jp/hokne/20260129_2/index.htm
◆プログラム◆
基調講演：GXと業務効率を両立する脱炭素経営戦略
RAUL(株) 代表取締役／(一社)エネルギー情報センター 理事 江田 健二 氏
講演：省エネ・非化石転換の政策動向について
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課
パネルディスカッション：省エネ取組事例の紹介
パネラー：石屋製菓(株) 施設グループ チーフ 鈴木 遼 氏
北海道電力(株) エネルギーソリューション室 副長 野川 貴史 氏
(株)北海道銀行 法人ソリューション部 ソリューション営業室 次長 太田 正亮 氏
モデレーター：RAUL(株) 代表取締役／(一社)エネルギー情報センター 理事 江田 健二 氏
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
https://amzn.to/30PaZTl
「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
