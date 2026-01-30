【ＢＳ日テレ】2月は”必殺”祭り！映画版「必殺仕掛人」シリーズ、映画版「必殺！」シリーズを一挙放送！！

株式会社ＢＳ日本

時代劇ファンを魅了してきた２つの「必殺」シリーズ。池波正太郎の原作をもとに1973年に「必殺」シリーズ第１作目として開始した「必殺仕掛人」。そして藤田まことが中村主水を演じ数多くのシリーズが制作された「必殺仕事人」。ＢＳ日テレではこの大人気時代劇の映画版として制作された作品を９作品一挙に放送いたします！

■映画版「必殺仕掛人」シリーズ

池波正太郎原作。正業を持ちながらも裏では金銭の受け渡しにより人殺しを請負うドライな行動をする。だがその悔恨から、血の匂いを消すため情欲へ逃避する人間としての弱さももつ仕掛人。この爽快な生き方は、やり場のない怒りをもつ多くの現代人に“殺しの代行者”として大喝采を博しました。

『必殺仕掛人』『必殺仕掛人 梅安蟻地獄』『必殺仕掛人 春雪仕掛針』

26/02/01(日)1900-2045 『必殺仕掛人』

26/02/08(日)1900-2050 『必殺仕掛人 梅安蟻地獄』

26/02/15(日)1900-2045 『必殺仕掛人 春雪仕掛針』

■映画版「必殺！」シリーズ

藤田まことが中村主水を演じた大人気テレビシリーズの映画版。“仕事人”という非情な裏稼業と、表での平凡な市井人としての暮らしの奇妙な「陰と陽」「光と影」に刻み込まれる“人間の哀歓”が幅広いファンを捉えました。映画ならではの豪華キャストやアクションシーンなどは必見！

『必殺！ THE HISSATSU』『必殺！ ブラウン館の怪物たち』『必殺！III 裏か表か』『必殺４ 恨みはらします』『必殺！５ 黄金の血』『必殺！ 主水死す』

26/02/07(土)1900-2124 『必殺！ THE HISSATSU』

26/02/14(土)1900-2124 『必殺！ ブラウン館の怪物たち』

26/02/21(土)1900-2124 『必殺！III 裏か表か』

26/02/22(日)1825-2054 『必殺４ 恨みはらします』

26/02/28(土)1900-2100 『必殺！５ 黄金の血』

26/03/01(日)1900-2100 『必殺！ 主水死す』