【ANNA SUI】三日月と蝶がロマンティックな数量限定ネックレス

株式会社ヴァンドームヤマダ

甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。

相反するテイストのミックスが魅力なANNA SUIのアクセサリーでは、春の数量限定ネックレスを1月30日(金)より発売いたします。

蝶が寄り添う神秘的な三日月に小さな星とカットガラスが揺れる、ANNA SUIらしさ溢れるロマンティックなデザイン。

優しく華やかな印象のゴールドと、ミステリアスなムードのブラックの2色展開のネックレスは、どちらもリバーシブルに楽しめます。

全てのANNA SUIファンに贈る、スペシャルなコレクションです。

数量限定ネックレス 各\22,000／ピアス・イヤリング 各\15,400 ※すべて税込価格ピアス・イヤリング 各\15,400ピアス・イヤリング 各\15,400数量限定ネックレス \22,000数量限定ネックレス \22,000

【スペシャルBOX】

店頭および公式オンラインストアにて数量限定ネックレスをご購入いただくと、スペシャルBOXにお入れします。

※先着順

■発売日：2026年1月30日(金)より発売

■取扱い：東武百貨店池袋店、ほか全国百貨店ANNA SUIアクセサリー売場(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anna-sui)、ANNA SUI公式オンラインストア(https://annasui.co.jp/collections/accessory)など