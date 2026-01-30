【札幌開催】EC交流会 vol.16 開催決定！今回のテーマは「『戦略』だけでは意味がない。ECの停滞を打破するPM力の実装と、最新AIエージェント活用論」

株式会社 TAM

▼詳細・お申し込みはこちら

https://peatix.com/event/4831042(https://peatix.com/event/4831042)

※締切：2026年2月18日(水) 11:59

「EC交流会」は2018年の開始以来、関西地域を中心に延べ300名以上が参加してきたコミュニティ型イベントです。前回、満員御礼となった札幌での初開催に続き、第2弾としての開催が決定しました。

第16回となる今回は、「『戦略』だけでは意味がない。ECの停滞を打破するPM力の実装と、最新AIエージェント活用論」をテーマに掲げ、戦略戦術の“知識”だけでなく、それを“成果”に変えるための具体的なアプローチを深掘りします。ECノウハウは世に溢れているのに全くと言っていいほど現場に落とし込めない。そんなジレンマを解消するお手伝いをします。

さらに、その「PM力」を支える最新AIエージェントもご紹介します。

なお、本イベントは2025年11月に開催した「EC交流会 vol.15(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000056207.html)」とは内容を変えて実施いたします。前回参加された方にも、新たな視点や学びを持ち帰っていただける内容となっています。

会場はTAM HOKKAIDO（TAM札幌オフィス）が拠点を構える「エア・ウォーターの森」（札幌市中央区）。参加者同士が直接繋がり、次なるビジネスを生み出す交流と学びの場として、ぜひお役立てください。

こんな方におすすめ- ECに携わるすべての方- ECに携わっていなくても、AIの動向に興味がある方- 業界問わず、いろんな仲間とつながりたい方- 札幌で気軽に情報交換できるコミュニティを探している方開催概要- 日時：2026年2月20日（金）17:30～20:00（17:10開場）- 会場：エア・ウォーターの森札幌市中央区北8条西13丁目28－21（GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/Mbu4e4VSAHz42rsB9）- 参加費：2,000円（税込）※当日現金払いになります。- 定員：35名※定員に達した場合は締め切らせていただきます。- 持ち物： お名刺2枚

当日プログラム（予定）

17:10 開場

17:30 開会のご挨拶

17:40 「戦略」だけでは意味がない。ECの停滞を打破するPM力の実装と、最新AIエージェント活用論

18:00 AIエージェントを使ったEC運営 実演

18:30 最新のEC業界のAI動向

18:45 会場移動・休憩

19:00 ネットワーキング（1Fイベントホール 飲み放題+軽食付き）

20:00 終了

登壇者プロフィール

引野 文也（株式会社TAM / ECチーム代表）

学生時代、アルバイト先の飲食店でECサイトの立ち上げを経験。

そこでECの可能性や楽しさを感じ、新卒でTAMにジョイン。

現在はECチームの責任者としてEC領域の上流から現場支援まで幅広く従事。上流戦略はデジタル接点・ECへのアウトプットを得意とする。

米本 和生（株式会社TAM / ECチームCTO）

カナダでの留学経験を経て、教育業界からウェブ業界へ転身。

ECサイト構築、EC関連ツール開発、AIを活用した業務改善に従事。2025年からはEC専用のAIエージェント開発に本格的に注力。

注意事項- イベント中に撮影したものは、WebサイトやSNSに掲載する場合がございますのでご了承ください。- 営業活動・プロモーションを目的とした会ではございませんので、過度の営業行為はご遠慮ください。会話の流れで自社サービス等を適度にご紹介・PRいただく分には問題ございません。- 本イベントでは、EC実務におけるPM力やAIエージェント活用の最新事例をご紹介します。報道関係者の方の取材・ご参加も歓迎しておりますので、事前にお問い合わせください。関連記事- 株式会社TAM、札幌に生成AI研究・共創拠点「TAM HOKKAIDO」を設立https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000056207.html- AIで地域の未来をデザインする。TAMが札幌で仕掛ける“共創型チーム“の作り方｜株式会社TAMhttps://note.tam-tam.co.jp/n/nd9bad5f7d3fb?gs=5e6eede8211d- 【札幌初開催】EC交流会 vol.15 開催決定！今回のテーマは「EC×AIの最前線。AIエージェントが切り拓くECサイトの次世代グロース戦略」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000056207.html会社概要

【TAMについて】

TAMは、お客さまと共に新しい価値を創るクリエイティブな開発パートナーです。

制作・開発のモノづくりから、マーケティング、現場運用まで伴走し、DX（デジタルトランスフォーメーション）を共創します。

設立：1992年4月25日

代表取締役：爲廣慎二

所在地：東京都千代田区神田小川町3-28-9三東ビル2F

事業内容：クリエイティブな開発パートナー

URL：https://www.tam-tam.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

下記サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。

株式会社TAM ECチーム

〒530-0053 大阪府大阪市北区末広町3-7

https://oh-tam.com/