週末のご褒美に。「京町湯屋SOKOTOTO」2月の金・土は23時まで営業拡大【WHATAWON/大阪・岸和田】

「京町湯屋SOKOTOTO」2月限定！金・土は23時まで営業延長

大阪・岸和田発 - WHATAWON（ワタワン）内の人気温浴施設、京町湯屋SOKOTOTOが、2026年2月の金曜日・土曜日限定で営業時間を延長し夜23時まで営業します。仕事帰りや週末の“ナイトサウナ＆温浴”を楽しみたい方にぴったりの特別営業です。

【延長日程】

2/6・7・13・14・20・21・27・28（金曜・土曜）

【営業時間】

10:00~23:00 ※最終受付 22:30

夜の落ち着いた時間帯は、日中とは違った静かな空間でリラックス効果もひとしお。仕事帰りの癒しスポットとしてもおすすめです。

夜こそ楽しむ「SOKOTOTO」の魅力とは？

京町湯屋SOKOTOTOは、露天風呂・サウナ・水風呂・陶板浴まで楽しめる本格温浴施設です。

サウナには、世界中のサウナ施設やプロサウナーから信頼されるフィンランド発・METOS（メトス）社の設備を導入。温度や湿度、熱の回り方まで緻密に設計されており、「しっかり熱いのに苦しくない」「気づけば長く入っていられる」と感じられる心地よさが特長です。ロウリュの蒸気も空間全体を包み込むようにやさしく広がり、深い“ととのい”へと導いてくれます。

そのほか、開放的な外気浴スペースや、量子水を使用した水風呂、遠赤外線でじっくり温まる陶板浴も完備。サウナから温浴まで、心身を段階的に整えられる環境が揃っています。

23時まで営業する2月の金・土は、

「仕事帰りに立ち寄りたい」

「夕食後にゆっくり整いたい」

そんな大人のライフスタイルに寄り添う特別な時間帯。

夜だからこそ味わえる、静かで深いリラックス体験をぜひお楽しみください。

さらに楽しもう！毎週土曜開催「灼熱サウナDAY」

京町湯屋SOKOTOTOでは毎週土曜日に“灼熱サウナDAY”も開催中。

サウナ室の温度を通常より＋5℃高く設定し、体感温度がぐっと上がる特別なサウナ体験が楽しめます。深い発汗と“ととのい”を求めるサウナ好きの方にぴったりのコンテンツです。

23時までの延長営業日と併せて体験すれば、夜のサウナ時間がさらに充実します。

仕事帰りや週末の“ナイトサウナ＆温浴”を楽しみたい方にぴったりの特別営業。

週末のサウナ時間を、夜の延長営業と合わせてぜひ満喫してください。

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/