【みんなのFX】「総額5,000万円山分けキャンペーン」を2月2日（月）より開催！

トレイダーズホールディングス株式会社（東京証券取引所スタンダード市場8704）のグループ会社で、外国為替証拠金取引事業（FX取引）等を営むトレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：須山 剛、以下「トレイダーズ証券」）は、2026年2月2日（月）より外国為替取引サービス「みんなのFX」及び「LIGHT FX」において、「総額5,000万円山分けキャンペーン」を実施することを決定しました。

キャンペーン期間中、『みんなのFX』『LIGHT FX』において、

10万円以上のご入金※¹と10Lot以上の新規取引をされたお客様を対象に、

合計口数に応じ総額5,000万円を山分けいたします！

【口数について】

・入出金差額は10万円ごとに1口とします。

・新規取引数量は10Lotごとに1口とします。

・上記で算出された口数のうち少ない口数が適用されます（入出金差額および新規取引数量の2つの条件のうち、達成条件の低い条件を1口と換算いたします）。

さらに達成回数に応じて口数ボーナスをプレゼント！

【キャッシュバックの金額について】

・総額5,000万円は『みんなのFX』と『LIGHT FX』合算の金額です。

・第1回、第2回、第3回は、各回1,000万円ずつ、第4回は2,000万円の山分けを実施します。

・1口座あたりのキャッシュバック上限金額は以下の通りです。

∟第1回～第3回：各5万円

∟第4回：10万円

ぜひこの機会にご入金とお取引をご検討ください。

※¹ 本キャンペーンにおける「ご入金」とは、キャンペーン期間中の「入金合計金額」-「出金合計金額」の差額を指します。

■公式サイト

みんなのFX

https://min-fx.jp/campaign/yamawake_202602/(https://min-fx.jp/campaign/yamawake_202602/?utm_source=pt&utm_medium=txt&utm_campaign=260130)

LIGHT FX

https://lightfx.jp/campaign/yamawake_202602/(https://lightfx.jp/campaign/yamawake_202602/?utm_source=pt&utm_medium=txt&utm_campaign=260130)

トレイダーズ証券は「顧客第一主義」を掲げ、「個人投資家の皆様に、機関投資家に負けない投資環境を提供する」ことを経営方針に、金融面の課題を解決するソリューションを提供し貢献してまいりました。私たちはお客様からいただいたご意見やご要望を一番大切にし、お客様がご期待されている以上のサービスを生み出したいとの考えに基づき、個人投資家の方でも安心して投資ができる環境づくりを実践してまいりました。

これからもトレイダーズ証券はお客様から最も信頼される“FinTech”企業として、だれもが未来に投資できる社会を実現させるべく、個人投資家の金融リテラシーの向上に貢献しながら、お客様と社会が求める新たなサービスの提供にチャレンジし続けてまいります。

今後とも、トレイダーズ証券をどうぞよろしくお願いいたします。

【会社概要】

トレイダーズ証券株式会社

代表取締役社長： 須山 剛

所在地：〒150-6028東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL：https://traderssec.com/

主たる業務：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第123号

加入協会等：日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会 日本投資者保護基金

