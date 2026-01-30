ヘルスケアアプリ「パシャっとカルテ」ユーザー304名に調査を実施

■ はじめに

Arteryex株式会社

ヘルスケアアプリ市場が成熟し競争が激化する中、ユーザー定着率の向上は多くの事業者の共通課題となっています。しかし、多様なユーザーの声から本質的なニーズを抽出し、確信を持って次の機能開発につなげることは容易ではありません。限られた開発リソースの中で誤った方向に投資してしまうことは、事業にとって大きなリスクとなります。

Arteryexが提供するパーソナル・ヘルス・レコード（PHR）アプリ「パシャっとカルテ」では、健康データを“資産”としてユーザー自身が管理し、価値ある体験につなげる世界観の実現を目指しています。本調査は、その価値観に基づき、ユーザーの利用実態と期待をデータで可視化するために実施したものです。

本プレスリリースでは、パシャっとカルテ利用者304名を対象としたアンケートを通じて、

「誰が、なぜ満足し、どのような課題を抱えているのか」

「年代や性別によって求める体験はどう異なるのか」

を明らかにし、他社サービスにも応用可能なユーザーインサイトを提示します。

■ 調査概要

調査目的：アプリ満足度、一元管理したいデータ、追加機能要望を把握し、ユーザーインサイトを可視化すること

調査対象：パシャっとカルテ利用者（男女）

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年6月

有効回答数：304名

■ 調査結果（サマリー）

◆ 機能満足度は66.8％

「十分に足りている」「どちらかといえば足りている」の合計が66.8％。

特に 50代男性で満足度が高く、73.6％が肯定的に評価しました。

◆一元管理ニーズは「運動」「睡眠」が上位

運動記録（43.1％）、睡眠記録（34.5％）が最多。

年代・性別で関心のある領域に大きな違いが見られました。

◆追加してほしい機能のトップは「AIによる健康リスク予測」（41.4％）

受診支援、医療機関とのデータ共有、リマインダーなど、日常の行動を支援する機能も高い需要が確認

されました。

◆ 40代女性・60代女性は満足度が相対的に低い

ストレス管理や睡眠へのニーズが他層より強く、改善余地が大きいことが分かりました。

■実務での取り組みについて

Arteryexでは、今回の調査結果をもとにユーザーニーズを可視化するだけでなく、際のユーザーデータを見ながら、他ヘルスケアアプリとのAPI連携の可否や実装難易度、各機能の技術的フィージビリティについて詳細調査を進めています。技術的な制約や連携可能性を丁寧に検証しつつ、ユーザー体験と開発効率の双方を最適化する形で機能実装の優先順位を検討しています。

■ 調査から得られた示唆と改善例

パシャっとカルテの40代の例で共有します。

40代は更年期による体調変化が生じやすい時期であると同時に、仕事面では管理職に就くケースも増えるなど、生活の忙しさやストレスが高まりやすい世代でもあります。

アンケート結果から、40代ユーザーには以下の傾向が確認されました。

- AIによる高度な予測よりも、日々の手間を減らす「実用性（効率化）」を重視- 服薬リマインダーや医療機関との連携などの機能へのニーズが高い- 食事・ストレス対策への関心が高い

40代においては、高度な分析よりもいかにラクに続けられるかが価値の中心にあると言えます。

■ 改善例：医療費控除機能の実装

こうしたニーズを踏まえ、パシャっとカルテではアンケート結果を反映し、医療費控除をサポートする機能を実装しました。

- 領収書を撮影するだけで自動管理- 医療費の集計がワンタップで完了- 画面は必要最小限に絞り、迷わせない設計

本機能はすでに多くの方にご利用いただいて、ユーザーから「手間がかからない」「分かりやすい」と評価されています。なお、一度ご利用いただいたユーザーの継続利用率も高いこともわかっています。

■ 継続的な改善：インタビュー調査の実施

さらに、アンケートだけでなくユーザーインタビューも継続的に実施し、使い勝手や改善点を把握しています。その結果、医療費控除機能は多くの利用があり、医療データ登録に次ぐ主要な機能へと成長する可能性が出てきています。ユーザーの負担を増やさず、シンプルで実用的な体験を提供することが、継続利用と価値向上につながっていることが確認されています。

■ 調査やユーザーインサイト収集に課題を抱える企業へ

「リソースがない」「ユーザー母数が少ない」 といった企業向けには、パシャっとカルテユーザーを活用した Click Report による調査代行・分析支援も提供しています。

Click Reportは、Arteryexが保有する医療データやユーザー基盤を活用して実施したアンケート調査の結果を分析し、記事形式でレポーティングするサービスです。プロダクト改善や事業戦略の意思決定でお困りのことがあればぜひお問い合わせください。

■Click Reportとは

本分析はArteryexが提供する生活者インサイト調査サービス「ClickReport」によって実施されました。

PHRアプリ利用者の行動データ・医療データとアンケートを組み合わせることで、健康・生活習慣領域の商品企画や保険のマーケティングに活用できるインサイト取得が可能です。

▼ClickReportで得られるものClick Reportをご利用いただくことで、以下の成果物が得られます。

- 定量アンケートのrawデータ: 加工されていない生の調査結果 データをご提供します。- 記事コンテンツ: アンケート結果を基に作成された記事。そのままオウンドメディアやIR情報、営業資料のコンテンツとして活用いただけます。- 業界におけるブランディング: 共同調査として記事を公開することで、業界内での貴社の認知度や専門性を高める効果が期待できます。

最大のメリットは、最短1ヶ月という短期間、かつ35万円からという低コストで、質の高い調査レポートと記事コンテンツを入手できる点です。 取得したアンケート結果の利用は自由ですので、幅広いマーケティング活動にご活用いただけます。少しでも気になる点があればお気軽にお問い合わせください。

■ 【Arteryexについて】

Arteryex株式会社は、医療データを患者自身が管理し、自らの“資産”として活用する「健康銀行」構想の実現を目指し、医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」を中心とした各種サービスを展開しています。

「パシャっとカルテ」で取得・蓄積したPHR（Personal Health Record）データを基盤に、医療情報の正しい二次利用を推進する医療情報プラットフォーム事業や、ヘルスケア領域におけるシステム・アプリケーション開発も行っています。

Arteryexは、ユーザーが自身の医療情報を自在に扱える社会の実現に向け、さまざまなサービスとの連携を促進し、新たな医療データ活用の価値創出に取り組んでいます。

会社名：Arteryex株式会社

設立日：2018年2月1日

所在地：東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル2階・4階

代表取締役：李 東瀛

事業内容：医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」の開発・運営、医療情報プラットフォームサービスの提供、医療分野におけるシステム・アプリケーション開発

営業時間：平日11:00～18:00

WEB：https://arteryex.biz

