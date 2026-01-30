“推し”とシンクロするオンクレバトル「バウンティハンターズ」App Store無料ゲームランキング1位達成！
JOYBOY GAMES FZCOが提供するオンラインクレーンゲーム「バウンティハンターズ」(以下バウハン)は、App Store無料ゲームランキングにおいて1位を獲得したことをお知らせいたします。
本作は、「オンクレバトル」をコンセプトに、従来のオンラインクレーンゲームに配信連動・対戦要素・AR鑑賞機能を融合させた、新感覚のオンラインクレーンエンターテインメントです。
アーリーアクセス開始以降、多くのユーザーの皆さまにご支持いただき、このたび無料ゲームランキング1位獲得という結果につながりました。
配信者のプレイに視聴者がリアルタイムで参加できる「シンクロ」システムや、プレイヤー同士が腕を競い合う「対戦型アリーナバトル」など、これまでにない体験価値を提供しています。
これらの要素により、「見る・参加する・競う・集める」という複数の楽しみ方が評価され、多くの新規ユーザーの獲得および継続的なプレイにつながり、App Store無料ゲームランキング1位獲得することができました。
1位獲得を記念し、ログインボーナスとしてフリーチケット合計100枚の配布が決定！
バウンティハンターズがApp Store無料ゲームランキング1位を獲得した感謝の気持ちを込めて、毎日ログインでフリーチケットおよびフリーシンクロチケットを大量プレゼントいたします。
【フリーチケット配布スケジュール】
Day1：フリーチケット ×7枚
Day2：フリーチケット ×5枚
Day3：フリーチケット ×5枚
Day4：フリーチケット ×3枚
Day5：フリーチケット ×3枚
Day6：フリーチケット ×3枚
Day7：フリーチケット ×7枚
【スタートダッシュログインボーナス】
Day1：シンクロチケット ×20枚
Day2：フリーチケット ×5枚、シンクロチケット ×10枚
Day3：フリーチケット ×7枚、シンクロチケット ×15枚
Day4：シンクロチケット ×10枚
Day5：フリーチケット ×10枚
Day6：シンクロチケット ×10枚
Day7：シンクロチケット ×20枚
期間中のログインで、合計100枚のフリーチケットを配布いたします。
ぜひこの機会に、毎日ログインしてバウハンをお楽しみください。
無料でも楽しめる！バウハンのフリープレイ体験
バウハンでは、無料でもさまざまな体験をお楽しみいただけます！
１.フリープレイチケットで無料チャレンジ！
フリープレイチケットを使用することで、「トレジャーボックス（Lv.0）」に無料でチャレンジすることができます。
現在は、対象の遊び方をすべて無料でプレイ可能となっています。
２.フリーシンクロチケットでシンクロ参加！
フリーシンクロチケットを使用すると、
上記の無料プレイにシンクロ（相乗り）参加することが可能です。
まずは無料でプレイして、
バウハンならではの「フリープレイ × シンクロ体験」をぜひお試しください。
今すぐバウンティハンターズをダウンロード！
▼ダウンロードはこちらから
App Store / Google Play：https://bountyhunters.go.link/4yROl
バウンティハンターズでは今後も、デジタルプライズの追加やコラボレーション企画、さまざまなイベントを予定しています。
ぜひ今後の展開にご期待ください。最新情報は公式X（旧Twitter）にて随時お知らせいたします。
公式X：https://x.com/BountyhuntersJP(https://x.com/BountyhuntersJP)
『バウンティハンターズ』の特徴
◆胸が躍る豪華コラボ！プライズチャレンジ
人気アニメ等のキャラクターが、美麗デジタルフィギュアで登場！AR機能で現実世界に召喚して、推しと夢の2ショットも思いのまま。
ゲットしたフィギュアは、リアル空間に召喚し自分だけの「コレクションルーム」に自由に配置。飾る楽しさと、現実に推しが現れる感動を同時に体験しよう！
人気アニメやアーテイスト、配信者、コスプレイヤーなどコラボ限定プライズが続々登場予定
デジタルフィギュアなどを複数体同時に配置し、自分だけのコレクションステージをつくろう！
◆手に汗握る対戦モード！アリーナバトル
「あと少しで獲れそう！」そんな瞬間に立ちはだかるライバル。アームパワーを強化して一気に掴みとるか、ギミックで相手を妨害するか--。
リアルタイムの駆け引きと戦略を制し、最強のバウンティハンターを目指せ！勝利の爽快感は、一人プレイでは絶対に味わえない！
属性 / 系統 / ギミック効果
・メカニック / ブース強化系 / 3本爪アームパワーUP
・アリーナハンター / おじゃま系 / イカ墨で画面が徐々に黒くなる。
・マーチャント / 機能解放 / BBレンタル機能解放
その他約30種類のギミック
熱狂！ターン性オンクレバトルで世界一のクレーンゲーマーを目指そう！
対戦相手の画面を見にくくするお邪魔系、アームパワーをUPさせるなど様々な面白ギミックを駆使して勝利をつかめ！
◆推しと運命を共にする！シンクロキャッチ
「推しに獲ってもらいたい！」その願いが現実に。憧れのVTuberや凄腕プレイヤーのプレイに「シンクロ」すれば、観戦するだけで同じプライズをGET！
推しの手で推しグッズを獲得する--そんな究極の推し活体験がここに。
２つのスタイル
１. 公認ライバーと楽しむ、全く新しい“推し活”体験。
２. オンクレバトルで実力を磨き、シンクロされる側になる挑戦。
誰かに任せて楽しむのも、任される側に成長するのも、すべてが「シンクロ」ならではの遊び方！
自分で操作する必要はない！？歴戦の猛者や、推し配信者に相乗りすることで同じプライズをゲットできる！
◆最強を目指すハンター育成！
36体のハンター×8段階のレアリティ！
合成や覚醒で限界を突破し、唯一無二の力を磨き上げよう。
ハンターは5つの属性を持ち、APの振り分けで戦術が進化。
さらに〈バウンティボール〉も属性連動し、強化するほど高レアのギミックを解放できる！
育成も戦略も、すべては君次第。
己のハンターで、最強のバウンティハンターを目指せ！
個性豊かなハンターたちをガチャでお出迎えしよう！
お気に入りのハンターを育成して最強のハンターをめざそう！
◆熱狂のライブ配信！公認ライバーによるアプリ内配信
公認ライバーだけが挑戦できる、白熱のリアルタイム配信オンクレバトル！
観戦しながらギフトを贈れば「想い玉」にチャージされ、一定量が貯まると高レアギミックが発動！推しを応援することで、戦況を変える一手を託すことができる。
応援するあなたは「チアリスト」と呼ばれ、エールを集めて推しの力に。
その熱量は「エールポイント」として可視化され、報酬や称号へと繋がっていく。
そして--“シンクロ”すれば、
「推しと魂を重ねた究極のバトル体験」が始まる！
応援と参戦がひとつになった、新時代のライブ体験をその手で掴め！
ライブCHで毎日配信が繰り広げられる！
アプリ基本情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/121280/table/33_1_77ece22e9d44b6724408ceeed9141711.jpg?v=202601300651 ]