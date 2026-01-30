“推し”とシンクロするオンクレバトル「バウンティハンターズ」App Store無料ゲームランキング1位達成！

JOYBOY GAMES - FZCO

JOYBOY GAMES FZCOが提供するオンラインクレーンゲーム「バウンティハンターズ」(以下バウハン)は、App Store無料ゲームランキングにおいて1位を獲得したことをお知らせいたします。

本作は、「オンクレバトル」をコンセプトに、従来のオンラインクレーンゲームに配信連動・対戦要素・AR鑑賞機能を融合させた、新感覚のオンラインクレーンエンターテインメントです。

アーリーアクセス開始以降、多くのユーザーの皆さまにご支持いただき、このたび無料ゲームランキング1位獲得という結果につながりました。

配信者のプレイに視聴者がリアルタイムで参加できる「シンクロ」システムや、プレイヤー同士が腕を競い合う「対戦型アリーナバトル」など、これまでにない体験価値を提供しています。

これらの要素により、「見る・参加する・競う・集める」という複数の楽しみ方が評価され、多くの新規ユーザーの獲得および継続的なプレイにつながり、App Store無料ゲームランキング1位獲得することができました。

1位獲得を記念し、ログインボーナスとしてフリーチケット合計100枚の配布が決定！

バウンティハンターズがApp Store無料ゲームランキング1位を獲得した感謝の気持ちを込めて、毎日ログインでフリーチケットおよびフリーシンクロチケットを大量プレゼントいたします。

【フリーチケット配布スケジュール】

Day1：フリーチケット ×7枚

Day2：フリーチケット ×5枚

Day3：フリーチケット ×5枚

Day4：フリーチケット ×3枚

Day5：フリーチケット ×3枚

Day6：フリーチケット ×3枚

Day7：フリーチケット ×7枚

【スタートダッシュログインボーナス】

Day1：シンクロチケット ×20枚

Day2：フリーチケット ×5枚、シンクロチケット ×10枚

Day3：フリーチケット ×7枚、シンクロチケット ×15枚

Day4：シンクロチケット ×10枚

Day5：フリーチケット ×10枚

Day6：シンクロチケット ×10枚

Day7：シンクロチケット ×20枚

期間中のログインで、合計100枚のフリーチケットを配布いたします。

ぜひこの機会に、毎日ログインしてバウハンをお楽しみください。

無料でも楽しめる！バウハンのフリープレイ体験

バウハンでは、無料でもさまざまな体験をお楽しみいただけます！

１.フリープレイチケットで無料チャレンジ！

フリープレイチケットを使用することで、「トレジャーボックス（Lv.0）」に無料でチャレンジすることができます。

現在は、対象の遊び方をすべて無料でプレイ可能となっています。

２.フリーシンクロチケットでシンクロ参加！

フリーシンクロチケットを使用すると、

上記の無料プレイにシンクロ（相乗り）参加することが可能です。

まずは無料でプレイして、

バウハンならではの「フリープレイ × シンクロ体験」をぜひお試しください。

今すぐバウンティハンターズをダウンロード！

▼ダウンロードはこちらから

App Store / Google Play：https://bountyhunters.go.link/4yROl

バウンティハンターズでは今後も、デジタルプライズの追加やコラボレーション企画、さまざまなイベントを予定しています。

ぜひ今後の展開にご期待ください。最新情報は公式X（旧Twitter）にて随時お知らせいたします。

公式X：https://x.com/BountyhuntersJP(https://x.com/BountyhuntersJP)

『バウンティハンターズ』の特徴

◆胸が躍る豪華コラボ！プライズチャレンジ

人気アニメ等のキャラクターが、美麗デジタルフィギュアで登場！AR機能で現実世界に召喚して、推しと夢の2ショットも思いのまま。

ゲットしたフィギュアは、リアル空間に召喚し自分だけの「コレクションルーム」に自由に配置。飾る楽しさと、現実に推しが現れる感動を同時に体験しよう！

人気アニメやアーテイスト、配信者、コスプレイヤーなどコラボ限定プライズが続々登場予定デジタルフィギュアなどを複数体同時に配置し、自分だけのコレクションステージをつくろう！

◆手に汗握る対戦モード！アリーナバトル

「あと少しで獲れそう！」そんな瞬間に立ちはだかるライバル。アームパワーを強化して一気に掴みとるか、ギミックで相手を妨害するか--。

リアルタイムの駆け引きと戦略を制し、最強のバウンティハンターを目指せ！勝利の爽快感は、一人プレイでは絶対に味わえない！

属性 / 系統 / ギミック効果

・メカニック / ブース強化系 / 3本爪アームパワーUP

・アリーナハンター / おじゃま系 / イカ墨で画面が徐々に黒くなる。

・マーチャント / 機能解放 / BBレンタル機能解放

その他約30種類のギミック

熱狂！ターン性オンクレバトルで世界一のクレーンゲーマーを目指そう！対戦相手の画面を見にくくするお邪魔系、アームパワーをUPさせるなど様々な面白ギミックを駆使して勝利をつかめ！

◆推しと運命を共にする！シンクロキャッチ

「推しに獲ってもらいたい！」その願いが現実に。憧れのVTuberや凄腕プレイヤーのプレイに「シンクロ」すれば、観戦するだけで同じプライズをGET！

推しの手で推しグッズを獲得する--そんな究極の推し活体験がここに。

２つのスタイル

１. 公認ライバーと楽しむ、全く新しい“推し活”体験。

２. オンクレバトルで実力を磨き、シンクロされる側になる挑戦。

誰かに任せて楽しむのも、任される側に成長するのも、すべてが「シンクロ」ならではの遊び方！

自分で操作する必要はない！？歴戦の猛者や、推し配信者に相乗りすることで同じプライズをゲットできる！

◆最強を目指すハンター育成！

36体のハンター×8段階のレアリティ！

合成や覚醒で限界を突破し、唯一無二の力を磨き上げよう。

ハンターは5つの属性を持ち、APの振り分けで戦術が進化。

さらに〈バウンティボール〉も属性連動し、強化するほど高レアのギミックを解放できる！

育成も戦略も、すべては君次第。

己のハンターで、最強のバウンティハンターを目指せ！

個性豊かなハンターたちをガチャでお出迎えしよう！お気に入りのハンターを育成して最強のハンターをめざそう！

◆熱狂のライブ配信！公認ライバーによるアプリ内配信

公認ライバーだけが挑戦できる、白熱のリアルタイム配信オンクレバトル！

観戦しながらギフトを贈れば「想い玉」にチャージされ、一定量が貯まると高レアギミックが発動！推しを応援することで、戦況を変える一手を託すことができる。



応援するあなたは「チアリスト」と呼ばれ、エールを集めて推しの力に。

その熱量は「エールポイント」として可視化され、報酬や称号へと繋がっていく。



そして--“シンクロ”すれば、

「推しと魂を重ねた究極のバトル体験」が始まる！

応援と参戦がひとつになった、新時代のライブ体験をその手で掴め！

ライブCHで毎日配信が繰り広げられる！

アプリ基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121280/table/33_1_77ece22e9d44b6724408ceeed9141711.jpg?v=202601300651 ]