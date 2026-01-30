休日のわるものさん POP UP SHOPが有楽町マルイ 6FにてOPEN！
ガンガンpixivで連載中の「休日のわるものさん」POP UP SHOPがオープン！
今回のイベントでは、「休日のわるものさん」の表紙やカラーイラストを使用した新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=108894
【イベント情報】
イベント名：休日のわるものさん POP UP SHOP
開催期間：2026年2月6日(金)～2月17日(火)
開催場所：新宿マルイ アネックス 6F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
カンバッジ(ランダム)
価格：550円(税込)
種類数：全10種
サイズ：直径約57mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
コレクションカード(ランダム)
価格：550円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約86mm×54mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
＜2/11発売開始予定＞
セリフステッカー(ランダム)
価格：550円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約55mm×91mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー
価格：各770円(税込)
種類数：全5種
サイズ：全高約50mm
アクリルスタンド
価格：各1,320円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約W85mm×H105mm
カード型アクリルスタンド
価格：各1,650円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約W85mm×H105mm
ミニアクリルアート
価格：各2,420円(税込)
種類数：全5種
サイズ：B6
ポストカードセット
価格：550円(税込)
種類数：全1種(5枚入り)
サイズ：約148mm×100mm
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://magazine.jp.square-enix.com/top/comics/detail/9784757559516/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)Yuu Morikawa/SQUARE ENIX
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売