『アニメコミック 忍たま乱太郎』三巻が3月に発売決定！　「六年生が一年生の頃」がコミックで読める！

株式会社ポプラ社は、NHKのTVアニメ「忍たま乱太郎」シリーズの『アニメコミック 忍たま乱太郎 三巻 鍛練のはじまりの段』を3月18日（水）に発売いたします。

三巻では、原作者・尼子騒兵衛先生が初めてアニメ原案を手がけて話題となった、「忍たま乱太郎」第30シリーズ尼子先生プロット回「鍛練のはじまりの段」「籠城の記憶の段」「無口なわけの段」「同室の思い出の段」「思い出した手当ての段」を収録。ファン必見の内容となっております！

収録内容

一話 鍛練のはじまりの段

いつも自分にきびしい潮江文次郎（しおえもんじろう）先輩。立花仙蔵（たちばなせんぞう）先輩は、そんな潮江先輩が実は一番他人に甘い（あまい）かもしれないと言い、乱太郎たちに一年生のときの訓練の話をする。

二話 籠城の記憶の段

浜守一郎（はましゅいちろう）先輩にさけられているのではないかと思った食満留三郎（けまとめさぶろう）先輩。何かきらわれるようなことをしたのかと考えるが……。

三話 無口なわけの段

忍術学園にカメ子がやってきた。カメ子は中在家長次（なかざいけちょうじ）先輩といっしょに図書室の掃除（そうじ）をすることに。そこへ、七松小平太（ななまつこへいた）先輩がやってくる！

四話 同室の思い出の段

傷（きず）の手当てをしていた食満留三郎（けまとめさぶろう）先輩と善法寺伊作（ぜんぽうじいさく）先輩。乱太郎たちに「これもオレの勝負の一つだ」と言い、伊作先輩が一年生だったころの話を始める。

五話 思い出した手当ての段

利吉（りきち）が、ケガをした突庵望太（とつあんぼうた）をつれて忍術学園へやってきた。手当てを受ける突庵を見た土井先生は、はじめて利吉や山田先生と会ったときのことを思い出す。

三巻ではオリジナル特典付きの特装版も同時発売！

通常版と同時発売となる特装版では、フィルム風クリアカード5枚とフィルム風クリアしおり1枚がセットになった特典が付きます。

【フィルム風クリアカード】

アニメコミックに収録されている各話の名場面を切り取ったフィルム風クリアカードです。

計5枚／サイズ54mm×86mm ※仕様・デザインは変更になる可能性があります

【フィルム風クリアしおり】

忍術学園六年生たちの印象的なシーンを集めたフィルム風クリアしおりです。

1枚／サイズ150mm×45mm ※仕様・デザインは変更になる可能性があります

アニメイト限定特典も決定！

アニメイトでは『アニメコミック 忍たま乱太郎３.』通常版・特装版に加えて、アクリルキーホルダー付きのアニメイトセットも発売いたします。さらに、本書（通常版または特装版）をお買い上げのお客様にはオリジナルB6ビジュアルボードもお渡しいたします。

いずれもアニメイト限定特典なので、お見逃しなく！

※アクリルキーホルダーセット、B6ビジュアルボードともになくなり次第終了となります

アニメコミック 忍たま乱太郎(3) 鍛練のはじまりの段 通常版 アニメイトセット【アクリルキーホルダー付き】

アニメコミック 忍たま乱太郎(3) 鍛練のはじまりの段 特装版 アニメイトセット【アクリルキーホルダー付き】

書籍情報

『アニメコミック 忍たま乱太郎 三巻 鍛練のはじまりの段』

原作／尼子騒兵衛

判型／A5判

ページ数／128ページ

予価／1,400円

書誌ページ／

【通常版】https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4045009.html

【特装版】https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4045010.html

Amazon／

【通常版】https://amzn.to/3Z8lrTy

【特装版】https://amzn.to/3Zs4cgl

一・二巻も発売中！

『アニメコミック 忍たま乱太郎 一巻 七松家への家庭訪問の段』

原作／尼子騒兵衛

判型／A5判

ページ数／128ページ

予価／1,400円

書誌ページ／https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4045006.html

Amazon／https://amzn.to/3KSpfVa

『アニメコミック 忍たま乱太郎 二巻 一緒に帰るの段』

原作／尼子騒兵衛

判型／A5判

ページ数／128ページ

予価／1,400円

書誌ページ／https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4045007.html

Amazon／https://amzn.to/4oolOE0