【LYZON】デザインシステムのドキュメントサイトを公開

株式会社LYZON

株式会社LYZON（本社：東京都文京区、代表取締役：藤田 健）は、当社コーポレートサイトにおけるUI/UXの品質向上とブランドイメージの一貫性維持を目的とした「デザインシステム」を拡張リニューアルし、ドキュメントサイトとして公開しました。



今回公開したドキュメントサイトにより、Figmaのアカウントを介さずともブラウザ上で誰でも容易にガイドラインの閲覧が可能となります。また、開発者向けの関連リソースを統合し、より実用的な情報集約拠点として刷新いたしました。

社会の背景

Webサイトの規模拡大に伴い、ページごとのデザインや操作性の断片化は、ユーザー体験の低下や開発コストの増大に直結します。LYZONでは2025年7月にデザインシステムの基本原則をFigmaにて先行公開しましたが、さらなる運用の円滑化とアクセシビリティの向上を目指し、デザイナー・エンジニア・運用担当者の誰もが共通の基準にアクセスできる専用のドキュメントサイトを構築いたしました。

これにより、コーポレートサイト全体における「一貫した品質」の維持をより確実なものにします。

ドキュメントサイトの概要

本サイトは、これまでのFigmaデータの内容を包含しつつ、実装や運用に必要な情報を一元化したプラットフォームです。

- 基本原則LYZONコーポレートサイトに共通するデザイン原則です。- スタイルデザイン全体を形作るために必要なカラーやフォントなどのスタイルです。- コンポーネントボタンやリスト等、画面を構成する情報は、様々なUIコンポーネントの形で利用者に情報の意味と操作方法を伝えます。

詳細につきましては、以下URLよりご確認ください。

https://www.lyzon.co.jp/designsystem/document/

今後の展開

LYZONは、本サイトをデザインシステムの拠点として活用し、最新技術やWebアクセシビリティ基準に合わせたアップデートを継続的に実施してまいります。

一貫した高い品質のデジタル体験を通じて、制作・修正コストの削減や迅速なリリース、開発チームやステークホルダーの皆様との円滑なコミュニケーション、そしてブランドの一貫性確立を実現してまいります。

株式会社LYZON

所在地：東京都文京区湯島1-6-3 湯島1丁目ビル4階

設立：2007年6月19日

代表者：代表取締役 藤田 健

URL：http://www.lyzon.co.jp/

業務内容：Webサイトの構築、運用及びWebコンサルティング



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社LYZON 広報担当 郷田、金原

TEL ： 03-5803-0588

E-mail ： press@lyzon.co.jp （goda@lyzon.co.jp、kimbara@lyzon.co.jp）