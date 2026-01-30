「テレ東BIZ」にて「その灯を消すな！“M＆A”ニッポン成長の鍵」第2回配信のお知らせ

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟、以降「MACP」)は、株式会社テレビ東京（東京都港区・代表取締役社長 吉次弘志、以降「テレビ東京」）が運営する「テレ東BIZ」の「その灯を消すな！“M＆A”ニッポン成長の鍵」の第2回「M＆Aのケーススタディ 現場のリアルに迫る ～セレンディップ・ホールディングスの場合～」を配信したことをお知らせいたします。

▼テレ東BIZ「その灯を消すな！～“M＆A”ニッポン成長のカギ～」

https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/sonohi

▼第2回「M&Aのケーススタディ 現場のリアルに迫る ～セレンディップ・ホールディングスの場合～」

https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/sonohi/vod/post_333752

日本経済の未来を切り拓く成長戦略、その核心にあるM&A。シリコンバレーをはじめ世界の成長企業は、M&Aを通じて、新たな人材や技術を取り込み、加速度的な成長を遂げてきました。今、日本のM&Aの現場で何が起きているのか？ニッポン経済を成長の軌道へと導くM&Aの最前線を紐解きます。

第2回の配信は、2025年12月に放映されたテレビ東京「THE 事業承継 その灯を消すな！第13弾」の株式会社サーテックカリヤとセレンディップ・ホールディングス株式会社のM&Aで出演したセレンディップ・ホールディングス竹内社長が登場。日本のモノづくりをM&Aで再興させる経営者として企業をグロースさせるM&Aのリアルに迫ります。

初回配信につづき、MACPグループ 株式会社レコフ代表の小寺智也も出演いたします。

▼「自動車大変革期 エンジンが無くなる!? 製造業の灯を燃え上がらせるM＆A」

https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/sonohi/vod/post_333751

■出演者

パックン

トラウデン直美

■解説

小寺智也（株式会社レコフ代表取締役）

https://www.recof.co.jp/about/#message

■配信チャンネル

テレ東BIZ無料領域およびYouTube領域

