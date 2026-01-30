FREAK′S STOREがアウトドアブランド「Coleman(コールマン)」に別注したバッグが登場。様々なシーンに合わせて使える3モデルを展開します。

株式会社デイトナ・インターナショナル

アウトドアブランド「Coleman(コールマン)」にFREAK’S STOREが別注した3型のバッグがリリース。別注したのはColemanの中でも定番で展開されている"ウォーカーシリーズ"の33Lサイズ・15Lサイズのバックパックに加え、スクエア型のショルダーバッグの3型をラインアップ。フィールドからタウンユース、旅行まで幅広く活躍するバッグを展開します。

バックパックは中身が整理しやすいオーガナイザー、ドキュメントスリーブを備え、背面はメッシュパネル・パッド入りショルダーハーネスなど機能性に富んだディテールを詰め込んだ設計に。ショルダーバッグはサイド部分に飲み物を常時スマートに持ち運べるボトルクーラーポケット付きなど、様々なシーンで活躍するバッグコレクションとなっています。

ColemanにFREAK'S STOREが別注したバッグは、現在全国のFREAK'S STORE店舗・各種オンラインストアにて販売中です。

■ITEM

展開するアイテムは、アウトドアもタウンユースも対応する33Lの大容量バックパック・毎日使いにちょうどいい15Lサイズで女性や子供にも使いやすいバックパック・さらに近場のお出かけや旅行のセカンドバッグとして使いやすいショルダーバッグの3型。

インナーカラーはすべてオレンジを採用しており、視認性とファッション性を高めるデザインに。

バッグパックは整理しやすいオーガナイザー、ドキュメントスリーブやリフレクターなどの機能性を備え、ショルダーバッグは夏場や旅行時などに活躍するボトルクーラーポケットが付くなど、快適性と実用性を兼ね備えたバッグコレクションになっています。

別注 WALKER 33別注 WALKER 15別注 WALKER COOL SHOULDER SM

別注 WALKER 33 \9,900(tax in)

別注 WALKER 15 \6,996(tax in)

別注 WALKER COOL SHOULDER SM \5,995(tax in)

■Coleman/コールマン

常にアウトドアユーザーが満足するアイテムを生み出し続けているだけでなく、質の良いものを手の届く価格で提供するアウトドアグッズブランド。

「家族」「仲間」「自然」が触れあうことで生まれる心のつながりを大切にするというビジョンを掲げ、子供への自然体験の機会、災害支援や防災サポート、環境に対する取り組みにも力を注いでいます。

■FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

公式オンラインストア：https://www.daytona-park.com