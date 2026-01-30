いま最も目が離せないコンビ、ナユタ単独ライブ「ざらめき」開催決定！【東大卒×早稲田卒】注目の若手による最新公演
2025年4月の吉本興業所属から破竹の勢いで注目を集め、先日には『NYLON‘S NEXT 2026』COMEDIAN部門にも選出された期待の新星コンビ・ナユタ。今、最も目が離せない彼らが、2026年
3月10日(火)にセシオン杉並ホールにて単独ライブ「ざらめき」を開催します。本公演は会場チケットのほか、オンライン配信も実施。次世代を担う彼らの珠玉のネタを全国にお届けします。
チケット先行販売は1月31日(土)11:00よりFANYチケットにて受付を開始します。加速する才能、
そして飛躍を続ける二人にぜひご期待ください。
ナユタ 本人コメント
ホリコシ (右)：
単独やります！！ 本当に1回生で見てほしい！！
おのはら (左)：
吉本で学んだことを活かし、平和な単独にします。
＜プロフィール＞
東京青梅市出身、早稲田大学卒業のホリコシと、宮城県出身で東京大学卒業のおのはらからなるコンビ。
早稲田大学お笑い工房LUDOで出会い、コンビを結成。アマチュア時代から頭角を現している。
2024年 UNDER 25 OWARAI CHAMPIONSHIP 決勝進出。
ナユタ単独ライブ「ざらめき」 開催概要
ナユタ単独ライブ「ざらめき」
日程：2026年3月10日(火)
時間：開場19:00｜開演19:30｜終演20:30
場所：セシオン杉並ホール
出演：ナユタ
料金：前売 2,500円／当日3,000円／配信(収録)1,500円
【会場】チケット販売
●FANYチケット先行：1月31日(土)11:00～2月2日(月)11:00
●当落発表：2月3日(火)18:00
●一般発売：2月7日(土)10:00～
FANYチケットURL：https://ticket.fany.lol/
【オンライン】チケット販売スケジュール
●配信日時：3月11日(水)19:30～20:30
●販売期間：2月7日(土)10:00～3月18日(水)12:00まで
FANY Online チケットURL：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/zarameki-260311
※発売日2月7日(土)10:00以降に表示されます