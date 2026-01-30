いま最も目が離せないコンビ、ナユタ単独ライブ「ざらめき」開催決定！【東大卒×早稲田卒】注目の若手による最新公演

吉本興業株式会社

2025年4月の吉本興業所属から破竹の勢いで注目を集め、先日には『NYLON‘S NEXT 2026』COMEDIAN部門にも選出された期待の新星コンビ・ナユタ。今、最も目が離せない彼らが、2026年

3月10日(火)にセシオン杉並ホールにて単独ライブ「ざらめき」を開催します。本公演は会場チケットのほか、オンライン配信も実施。次世代を担う彼らの珠玉のネタを全国にお届けします。

チケット先行販売は1月31日(土)11:00よりFANYチケットにて受付を開始します。加速する才能、

そして飛躍を続ける二人にぜひご期待ください。

ナユタ 本人コメント

ホリコシ (右)：

単独やります！！ 本当に1回生で見てほしい！！

おのはら (左)：

吉本で学んだことを活かし、平和な単独にします。

＜プロフィール＞

東京青梅市出身、早稲田大学卒業のホリコシと、宮城県出身で東京大学卒業のおのはらからなるコンビ。

早稲田大学お笑い工房LUDOで出会い、コンビを結成。アマチュア時代から頭角を現している。

2024年 UNDER 25 OWARAI CHAMPIONSHIP 決勝進出。

ナユタ単独ライブ「ざらめき」 開催概要

ナユタ単独ライブ「ざらめき」

日程：2026年3月10日(火)

時間：開場19:00｜開演19:30｜終演20:30

場所：セシオン杉並ホール

出演：ナユタ

料金：前売 2,500円／当日3,000円／配信(収録)1,500円

【会場】チケット販売

●FANYチケット先行：1月31日(土)11:00～2月2日(月)11:00

●当落発表：2月3日(火)18:00

●一般発売：2月7日(土)10:00～

FANYチケットURL：https://ticket.fany.lol/



【オンライン】チケット販売スケジュール

●配信日時：3月11日(水)19:30～20:30

●販売期間：2月7日(土)10:00～3月18日(水)12:00まで

FANY Online チケットURL：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/zarameki-260311

※発売日2月7日(土)10:00以降に表示されます