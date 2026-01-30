「TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』～1月から放送しているTVアニメ、特番へと至る～」「ABEMA」で2月7日（土）夜8時より独占無料放送決定！メインキャストが作品の魅力を深掘り！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組「TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』～1月から放送しているTVアニメ、特番へと至る～」を2026年2月7日（土）夜8時より独占無料放送します。また特番当日には放送中のTVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』を第1話から6話までを無料一挙放送いたします。

『勇者パーティを追い出された器用貧乏』は、「Kラノベブックス」（講談社）より刊行中の、都神樹によるライトノベルが原作で、本作は、実力不足だと勇者パーティを追放されソロ活動を始めたオルン・ドゥーラが主人公の異世界王道ファンタジーです。仲間たちを守るため「器用貧乏」と呼ばれたオルンが最強の「万能者」へと成長する大逆転劇で人気を博しており、2026年1月よりスタートしたTVアニメにも注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した特別番組「TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』～1月から放送しているTVアニメ、特番へと至る～」には、大塚剛央(オルン・ドゥーラ役)、立花日菜(ソフィア・クローデル役)、大地葉(ローガン・ヘイワード役)、石見舞菜香(キャロライン・イングロット役)といった豪華キャストが出演。現在放送中のTVアニメの魅力を紹介するほか、ミニチャレンジを通して誰が万能者なのかを決めていくコーナーなど、作品の世界観を徹底的に深掘りする内容でお届けいたします。

また特番放送直前の2月7日（土）午後5時より、『勇者パーティを追い出された器用貧乏』第1話から第6話までを全話無料一挙放送も決定いたしました。放送後は第1話から第5話のみ、1週間無料でお楽しみいただけます。

豪華キャストが集結する特別番組をお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひキャスト陣と共に作品の魅力をイッキに振り返って、最新話に追いつきましょう！

■特別番組「TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』～1月から放送しているTVアニメ、特番へと至る～」独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月7日（土）夜8時～夜9時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/5Z79V

出演者（敬称略）：大塚剛央(オルン・ドゥーラ役)、立花日菜(ソフィア・クローデル役)、大地葉(ローガン・ヘイワード役)、石見舞菜香(キャロライン・イングロット役)、たいち

※放送後、2026年3月31日（火）夜11時59分まで、無料でお楽しみいただけます。

■特番放送記念！TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』第1～6話の無料一挙放送も決定！

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月7日（土）午後5時～夜8時

番組URL：https://abema.go.link/17Qqx

※放送後、第1話から第5話のみ、1週間無料でお楽しみいただけます。

