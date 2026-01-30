女子中高生に人気のインフルエンサーグループ「めるぷち」メンバー卒業のお知らせ

株式会社VAZ

この度、株式会社VAZ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:谷鉄也)が運営する女子小中高生に人気のYouTubeチャンネル「めるぷち」メンバーの『りりか』が、2026年3月31日(火)をもちましてグループを卒業することとなりましたので、お知らせいたします。

本件は、高校卒業のタイミングでグループを卒業するという「めるぷち」の規定に基づくものです。

2026年1月30日（金）17時に公開された、めるぷち公式YouTubeチャンネルの動画にて、『りりか』本人より卒業についてご報告しました。



公式YouTubeチャンネル：https://youtu.be/ZbjsCyfparA

卒業までの期間、引き続き「めるぷち」メンバーとして活動してまいります。

また、卒業直前となる2026年3月上旬には、『りりか卒業week』と題し、公式YouTubeチャンネルにて卒業記念の特別企画動画および卒業動画の配信を予定しております。

さらに、2026年3月29日(日)には、富士急ハイランドにて「りりか卒業イベント」の開催が決定いたしました。本イベントが、めるぷちメンバーとしてりりかが参加する最後のリアルイベントとなります。

イベントの詳細につきましては、後日、公式SNS等にて改めてご案内いたします。

残りの活動期間も、最後までりりかへの温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【今後のスケジュール】

■ 卒業発表動画

■ りりか卒業week・卒業動画公開

2026年3月上旬 予定

公式YouTubeチャンネルにて、卒業記念の特別企画および卒業動画を配信いたします。

※具体的な公開日時は、決定次第、公式SNSにてお知らせいたします。

■ 卒業イベント

開催日:2026年3月29日(日)

場所:富士急ハイランド

※開催時間・参加方法等の詳細は、後日公式SNSにて発表いたします。

■ 正式卒業日

2026年3月31日(火)

【「めるぷち」について】

「カワイイをスタートしよう!」を合言葉に、芸能の夢を抱く女子中高生が集う、国内最大級のインフルエンサーグループです。「選抜生」「レギュラー生」「研究生」で構成され、小中学生を対象としたYouTubeチャンネルとして、日本トップクラスの登録者数および平均視聴回数を誇ります。

＜公式アカウント＞

YouTube: https://www.youtube.com/@melpetite/

TikTok: https://www.tiktok.com/@melpuchipuchi

Instagram: https://www.instagram.com/melpuchipuchigram/

X(旧Twitter): https://twitter.com/melpetite_tokyo

【会社概要】

会 社 名： 株式会社VAZ

代 表 者： 谷 鉄也

所 在 地： 東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル2F

事業内容： ソーシャルメディアマーケティング事業 プロダクションコンテンツ事業 メディアプラットフォーム事業

URL : https://vaz.co.jp/