「BLアワード2026」に今年もルビー文庫作品がノミネート！！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、ルビ―文庫より発売中の『不遇の花嫁と赤騎士王子の幸せな結婚』、ルビー文庫発の本格ファンタジーBL小説単行本レーベル「Ruby collection」より発売中の『背中を預けるには 外伝 この恋の涯てには 2』、『異世界では最推しになりたい』の以上3作品が、「BLアワード2026 小説部門」にノミネートされたことを発表いたします。

「BLアワード2026 小説部門」にノミネート！

2025年の1年間で発売された商業BL作品を対象として、BLの最高峰をファンの手で決するBL総選挙「BLアワード2026」。

そんな年に一度の祭典「BLアワード2026」の「小説部門」にルビー文庫から3作品がノミネートされました！

エンタメ業界でも年々世界的に盛り上がりを見せるBL。2026年も話題の3作品に注目です！！

■投票期間：2026年1月30日(金)～2月8日(日)

投票資格：ちるちるに会員登録されている方(会員登録無料)

投票形式：各部門1日1票まで投票可

■BLアワード2026ノミネートページ：https://www.chil-chil.net/voteNominate/e/2026/

■小説部門：https://www.chil-chil.net/voteNominate/e/2026/t/8/#anchor_heading

※ランキング発表は2026年4月17日(金)を予定しております。

ノミネート作品紹介

ルビ―文庫より、下記3作品が「BLアワード2026 小説部門」にノミネートされました！

――――――――――――――――――――

＜ルビー文庫＞

『不遇の花嫁と赤騎士王子の幸せな結婚』

＜Ruby collection＞

『背中を預けるには 外伝 この恋の涯てには 2』

『異世界では最推しになりたい』

――――――――――――――――――――

各作品のあらすじや詳しい情報については下記をご覧ください！

＜ルビー文庫＞

不遇の花嫁と赤騎士王子の幸せな結婚

【「赤騎士」と呼ばれる第二王子×魔法が使えない貴族令息】

魔力無しのため冷遇されていた公爵家次男のミルカは、王妃殺しと呼ばれる第二王子ヴァレンティレの婚約者として追い出される。苛烈な性格と噂されるヴァレンティレは、これまで数多の婚約者候補を追い返してきたというが、実は強すぎる魔力のせいで誰も側にいることができないのだった。だが、ミルカは問題なく過ごすことができ、帰る家のないミルカはここに置いて欲しいと訴える。一方、ヴァレンティレも家族と確執を抱えて孤独に生きてきたが、ミルカの側に安らぎを覚え…？

『不遇の花嫁と赤騎士王子の幸せな結婚』

著：貫井ひつじ イラスト：高星麻子

発売日：2025年07月01日

定価： 814円 （本体740円＋税）

ISBN：9784041163573

発行：KADOKAWA（ルビー文庫）

購入はこちら：https://ruby.kadokawa.co.jp/product/322503000185.html

＜Ruby collection＞

背中を預けるには 外伝 この恋の涯てには ２

【「背中を預けるには」シリーズ外伝『この恋の涯てには』の続編が登場！】

王族の専任護衛役ヨセフは、暫定統治団の副長官という大役を終えて帰還した元将軍副官ディルクとようやく再会を果たした。しかし過酷な任務によって、かつての剽軽さは鳴りを潜め、ディルクは刃のような硬質さを持つ成熟した男になっていた。一方、田舎者丸出しだったヨセフは王都の水に磨かれ、洗練された青年へと成長していた。互いの知らない二年の月日を超えて、再びヨセフとディルクの恋が動き出すが――！？

『背中を預けるには 外伝 この恋の涯てには ２』

著：小綱実波 イラスト：一夜人見

発売日：2025年09月01日

定価：1595円（本体1450円＋税）

ISBN：9784048116190

発行：KADOKAWA（ルビー文庫）

購入はこちら：https://ruby.kadokawa.co.jp/product/senaka/322505000091.html

異世界では最推しになりたい

【人間不信の宰相補佐×神子候補として召喚されたトラウマ持ち炎上アイドル】

幼い頃の家庭環境が原因で、周りの気を引くため打算的に生きる癖がついている透は、現在人気急上昇中のアイドルのメンバーの一人。しかしある日、週刊誌に透のパワハラが捏造された記事が出たことで炎上してしまう！ 事務所の命令で活動休止にされ、自暴自棄になっていた透は、突如異世界召喚され――神官たちによってラーシュタリア王国の神子「候補」として呼ばれたことを知る！ 裏切りばかりの元の世界に、戻る場所などない。今度こそ誰にも本当の姿など見せず、完璧に演じ切って神子に選ばれて見せると異世界での再起を誓った透は、有力な貴族をパトロンとしてバックにつけると選挙で有利に働くと聞き、侯爵家の息子で宰相補佐の役職に就くカインに果敢に営業をかけに行く。しかしなぜか最初から嫌われて、辛辣な態度を取られてしまい――！？

『異世界では最推しになりたい』

著：福澤ゆき イラスト：510

発売日：2025年10月01日

定価： 1650円（本体1500円＋税）

ISBN：9784048116527

発行：KADOKAWA（ルビー文庫）

購入はこちら：https://ruby.kadokawa.co.jp/product/322506000123.html

ルビ―文庫とは

ルビ―文庫（毎月1日頃発売）は、2025年12月に創刊33周年を迎えたボーイズラブ小説を刊行するレーベルです。『タクミくんシリーズ』『極道さんはパパで愛妻家』『富士見二丁目交響楽団』などの人気小説シリーズで親しまれています。

■ルビー文庫公式サイト：https://ruby.kadokawa.co.jp/

■ルビー文庫公式Xアカウント：https://x.com/rubybunko

関連情報

■BL情報サイト「ちるちる」：https://www.chil-chil.net/

■ちるちる公式X：https://x.com/chillchillbl

■ちるちる催事部公式X：https://x.com/BLaward_chil

