業界初 買主の買いたい価格が直接届く、不動産売却サービス「スムマッチ」1月30日より提供開始

株式会社TIME IS

株式会社TIME IS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：林口修也）は、スマホで気軽に不動産の売却や購入ができる新サービス 「スムマッチ」 を、2026年1月30日より提供開始します。

（https://sumumatch.timeis.co.jp/）

「スムマッチ」は、従来の不動産売却にありがちな、しつこい営業電話や面倒な対面手続きをなくし、売主が自分のペースで取引を進められる、新しい不動産マッチングサービスです。

※本リリース内のサービス特長に関する記載は自社調べによるものです

（調査年月：2026年1月／調査対象：日本国内における不動産情報サイト）

サービス概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4JS59FHDE9g ]

「スムマッチ」はスマホで気軽に売り出せる、新しい不動産売却サービスです。物件の売却活動における価格査定、媒介契約、買主探しがスマホで完結※、直接 買主から買いたい価格が届きます。

※内覧以降は対面対応となります。また内覧前でも不動産会社の運用により対面対応が必要となる場合があります。

主な特徴

会社紹介

株式会社TIME ISは、2025年に設立された不動産プラットフォーム企業です。幼馴染である共同代表は、それぞれマーケティングと不動産の専門分野でキャリアを築き、その後に再会し、現在の事業を共同で立ち上げました。「テクノロジーの力で、不動産取引をもっとスマートに」を理念に、両業界の知見を融合させ、誰もが公平・安心に不動産取引を行える環境づくりを目指しています。

創業者の思い

これまでの不動産売却では「一括査定を出したら営業電話が止まらない」「対面の手続きが多くて煩雑」など、多くの人が不安やストレスを感じてきました。

スムマッチは、そうした悩みを解消するために生まれたサービスです。

「営業を受けずに、まずは価格だけ知りたい」「自分のペースで売却を考えたい」

そんな想いに寄り添い、誰もが安心して不動産と向き合える環境を提供します。

■ 会社概要

会社名 ：株式会社TIME IS

代表取締役 ：林口 修也

設立 ：2025年2月

所在地 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-19 ワコー宮益坂ビル5階

事業内容 ：不動産売却サービス「スムマッチ」の運営

サービスサイト ：https://sumumatch.timeis.co.jp

コーポレートサイト：https://www.timeis.co.jp/

問い合わせ先 ：info@timeis.co.jp