不動産クラファン「利回りくん」、『第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st 運用ファンド』を2/2（月）募集開始！

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、新ファンド「第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st 運用ファンド」を2月2日（月）より募集開始いたしますのでお知らせいたします。募集金額は7億1,745万円、想定利回りは5.5％を予定しています。

本ファンドの概要

ファンドページ :https://rimawarikun.com/customers/products/165?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund165

本ファンドは、2026年2月28日に運用終了を迎える予定の「SANU 2nd Home 南アルプス1st phase2」を再組成したファンドです。対象不動産は山梨県の北杜市南アルプスエリアに位置する宿泊施設（宿泊棟12棟＋管理棟の合計13棟）で、株式会社SANU（以下：SANU）が提供する、1泊からサブスクリプションまで、幅広く利用できるシェア別荘サービス「SANU 2nd Home」の拠点となります。

▶︎ SANU 2nd Home 南アルプス1st phase2 (https://rimawarikun.com/customers/products/124?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund124)

「SANU 2nd Home」は、従来のリゾートホテルのような非日常体験ではなく、自然の中で暮らす“日常”の体験を提供するサービスです。SANUが実施した独自調査によると、首都圏在住者の約3人に1人（約700万人）が「2拠点生活」に関心を示しており、都市生活者を中心に、新たなライフスタイルへの需要が高まっていることが分かっています。

そこで都会から離れ、自然と調和した時間を日常の一部として取り入れるという、華やかな特別感ではなく、心身を整える豊かな時間を提供する「SANU 2nd Home」は、コロナ禍を経た現在においても、その価値が評価され、継続的な人気を獲得しています。

SANUとは

SANUは2019年設立と現在成長中の会社で、その成長は著しく、2026年1月時点では35拠点・231室が稼働中となります。また、新たに奄美大島、淡路島を含む5つの新規拠点の開業を発表し、これにより拠点数は全国40拠点となり、2029年までには100拠点以上の展開、日本最大級のサービスへの拡大を目指しています。

ファンド限定キャンペーン

ファンド情報

ファンド名：第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st 運用ファンド

募集金額 ：717,450,000円

予定利回り：5.5％

分配時期 ：6ヶ月に1回

運用期間 ：1年

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2026年2月2日（月）20：00 ～ 2026年2月20日（金）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2025年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査、2024年10月期調査に続き4年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年９月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,363百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com