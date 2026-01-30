「こども未来アクション2026」の公表について

東京都

東京都では、チルドレンファーストの社会の実現を目指し、子供目線に立って政策のバージョンアップを不断に図りながら、子供政策を総合的に推進しています。

このたび、子供目線で捉え直した政策の「現在地」と、子供との対話を通じた「継続的なバージョンアップの指針」となる「こども未来アクション2026」を策定しましたので、お知らせいたします。

記

１ こども未来アクション2026

資料は、子供政策連携室ホームページからご覧いただけます。

URL：https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kodomo-mirai-action

２ 動画「子供政策の“今”をご紹介！」（約６０秒）

子供の目線を徹底した子供政策の着実な成果や更なる強化の内容を分かりやすくまとめるととも

に、このたび策定した「こども未来アクション2026」を紹介する動画を作成しました。

URL：https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/kodomo-mirai-action

３ 今後の取組について

子供の成長・発達段階に応じて、本編の内容を分かりやすくまとめた「小学生版」「中高生版」、

日本語を母語としない子供やご家庭の方などを広く対象とした「やさしい ことば版」を別冊として作

成する予定です。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

▲2050東京戦略