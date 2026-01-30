【EDEN JAPAN ADULT EXPO 2026】来場者専用ページ公開

EDEN JAPAN株式会社

EDEN JAPAN株式会社は、日本最大級のB to Bアダルト関連産業展示会「EDEN JAPAN ADULT EXPO 2026」（2026年5月27日～29日／東京流通センター開催）において、来場者専用ページを公開し、事前来場登録の受付を開始したことをお知らせいたします。

■ 来場者専用ページ（無料・事前登録制）

https://www.edenadultexpo.jp/contact(https://www.edenadultexpo.jp/contact)

本展示会は業界関係者限定のB to B商談会となっており、来場には事前登録が必須です。

ご登録完了後、入場用QRコードが登録されたメールアドレス宛に自動発行されます。

■ 来場登録に関する重要なご案内

・本展示会はB to B商談会のため、会社名・電話番号・住所の入力が必須となります。

・当日の混雑を防ぐため、事前登録のうえ、入場QRコードを印刷してご持参ください。

・18歳未満の方は入場不可となります。

・当日は 写真付き身分証明書のご持参をお願いいたします。

■ 海外からの来場登録が急増中

現在、日本国内のみならず、海外からの来場登録も多数寄せられております。

事務局では、安全管理および円滑な運営のため、入場制限の実施も検討しております。

来場をご予定の方は、お早めの事前登録をお願いいたします。

▶ 来場登録はこちら

https://www.edenadultexpo.jp/contact(https://www.edenadultexpo.jp/contact)

■ EDEN JAPAN ADULT EXPO 2026 開催概要

会期：2026年5月27日（水）～29日（金）

会場：東京流通センター（TRC）

公式サイト：https://www.edenadultexpo.jp/(https://www.edenadultexpo.jp/)

■ お知らせ１.

EDEN JAPAN ADULT EXPO 2026 アンバサダー・オーディション結果

むとうあやか

EDEN JAPAN ADULT EXPO 2026 アンバサダー・オーディションの

グランプリは「むとうあやか」さんに決定いたしました。

先日、写真集制作に向けた撮影も無事に終了し、現在は制作段階に入っております。

完成に向け、どうぞご期待ください。

■ お知らせ２.

展示会3日間、むとうあやかさんが会場に来場予定

展示会開催期間中の 3日間すべて、

アンバサダーである むとうあやかさんが会場に来場予定です。

ぜひ会場にて、直接お会いください。

【本件に関するお問い合わせ】

EDEN JAPAN ADULT EXPO 運営事務局

URL：https://www.edenadultexpo.jp/