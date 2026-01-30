【衆院選2026】国産の動画生成AI「NoLang」、選挙活動向けのカスタムプロンプトを多数追加。プロンプトを選ぶだけで、有権者属性に最適化されたパーソナライズ動画が最短10秒で完成

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：Founder CEO 奥野 将太）は、この度、選挙活動に特化したカスタムプロンプトの提供を開始しました。「若者向け政策解説用」「候補者紹介用」「街頭演説告知用」など、用途やターゲット層別に最適化されたプロンプトを選択するだけで、AIが有権者の属性や関心事に合わせた最適な表現で動画を自動生成。これまで複数パターンの動画制作には膨大な撮影・編集コストが必要でしたが、NoLangのカスタムプロンプト機能により、プロンプトを変更するだけで、若年層向けの簡潔でエネルギッシュな動画から、シニア層向けの丁寧で信頼感ある動画まで、最短10秒で作り分けることが可能になります。従来は1本の動画制作に数万円と数日を要していたものが、月額料金のみで瞬時に複数パターンを生成できることにより、限られた選挙期間中でも、日々更新される政策情報を、有権者それぞれが理解しやすい形式で、TikTokやYouTube Shortsを通じて届けることが可能になります。

有権者ごとに最適化された動画発信が選挙の新標準に。しかし、ターゲット別の動画制作には膨大なコストと時間が障壁が存在

パーソナライズされた動画が最短10秒で作成可能NoLangを使ってみる :https://no-lang.com/

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF資料、WebサイトのURL、画像・音声ファイル等を入力するだけで、最短数秒で高品質な動画を生成できる日本初（当社調べ）の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破し、現在では60社以上の法人に導入されるなど、日本発の生成AIプロダクトとして最大級の規模を誇ります（2026年1月時点）。

近年の選挙において、動画メディアは有権者との接点を創る最も強力なプラットフォームへと進化しています。最新の調査（※1）によると、政治家によるYouTubeの利用意向は前年比で約184%増、TikTokは約213%増と激増しており、「動画中心の情報発信」が新たな標準となっています。特に短尺動画の拡散力は凄まじく、2024年の衆院選では、わずか35秒のショート動画が1,200万回以上の再生を記録（※2）するなど、有権者の生活に直結するメッセージを凝縮して届ける手法が極めて高いエンゲージメントを獲得しています。

しかし、効果的な動画発信には大きな課題があります。有権者は年齢、職業、居住地域によって関心事や価値観が大きく異なり、同一の内容でも訴求方法を変える「パーソナライズ」が不可欠です。例えば、子育て世代には教育政策を具体的な数字とともに簡潔に伝えることで、動画を最後まで視聴し、「これは自分に関係がある」と認識してもらいやすくなります。一方、高齢層には福祉政策の社会的背景を丁寧で信頼感のあるトーンで解説することで、政策への理解が深まり、「なぜこの候補者を支持すべきか」という納得感が形成されます。しかし、従来の動画制作では、ターゲットごとに撮影・編集を繰り返す必要があり、1本あたり数万円～数十万円のコストと数日～数週間のリードタイムが発生していました。限られた選挙期間と予算の中で、複数パターンの動画を制作することは、多くの選挙陣営にとって現実的ではありませんでした。

※1：全国の政治家253名へのアンケート調査（2025年） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000019431.html

※2：2024年衆院選における特定政党代表の動画実績 https://mainichi.jp/articles/20241025/k00/00m/010/260000c

プロンプトを選ぶだけで、専門知識不要。従来の動画制作時間を数週間から数秒に短縮しつつ、ターゲット別のパーソナライズ動画も容易に作成可能に

この度、株式会社Mavericksが提供を開始したカスタムプロンプト機能は、従来数日～数週間かかっていた動画制作を数秒へ短縮し、さらにパーソナライズという付加価値を同時に実現します。従来の動画生成AIでは「プロンプトエンジニアリング」のスキルが必要でしたが、NoLangでは「若者向け政策解説用」「シニア層向け候補者紹介用」「街頭演説告知用」など、事前に最適化されたプロンプトから選択するだけで、AIが自動的に最適な表現・構成・トーンで動画を生成。同一資料から複数パターンを瞬時に作り分けることが可能になります。

具体的な活用例として、「子育て支援政策」の資料1つから、以下のように複数パターンの動画を作成できます

パターン1：若年層向けSNS拡散用（若者向け政策解説用プロンプト）

形式：30秒の縦型ショート動画

トーン：簡潔でエネルギッシュ、冒頭で結論を提示

内容：「第2子以降、月3万円の給付金」という具体的な数字を最初に示し、実現方法をコンパクトに説明

配信先：TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts

パターン2：シニア層向け詳細説明用（シニア層向け政策解説用プロンプト）

形式：2分の横型動画

トーン：丁寧で信頼感があり、背景から順を追って説明

内容：少子化の現状データから始まり、政策の必要性、具体的な支援内容、過去の類似政策との比較まで包括的に解説

配信先：Facebook、ウェブサイト、メール配信

パターン3：疑問解消用Q&A動画（政策Q&A用プロンプト）

形式：90秒の対話形式動画

トーン：親しみやすく、身近な疑問に答える

内容：有権者役が「うちの子も対象？」「いつから申請できる？」と質問し、候補者役が具体的に回答

配信先：全SNS、ウェブサイト、イベント会場での放映

これらすべてが、同一の政策資料から、プロンプトを選び直すだけで最短10秒ずつ、合計30秒程度で作成可能です。従来であれば、3パターンの動画制作に数十万円と数週間を要していたところを、NoLangのカスタムプロンプト機能により、追加コストゼロ・追加時間ほぼゼロで実現できます。

候補者本人の撮影不要。リアルアバター・クローンボイス機能でパーソナライズ動画を量産可能に

NoLangが既に提供している「リアルアバター機能」と「クローンボイス機能」をカスタムプロンプトと組み合わせることで、候補者本人の撮影や録音を一切行わずに、本人そっくりの姿と声でパーソナライズ動画を量産することが可能です。

リアルアバター機能: 正面を向いた顔写真1枚から、本人そっくりに動作するアバターを生成

クローンボイス機能: わずか1分間の音声から、本人の声質や抑揚を再現したオリジナルボイスを作成

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AP7oKK5baWM ]

リアルアバターとクローンボイスで候補者が演説する動画を作成可能

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UR6wI_j9Weo ]

リアルアバターとクローンボイスで活動実績を紹介する動画を作成可能

これらの機能により、多忙を極める選挙期間中でも、候補者本人が撮影に時間を割くことなく、若年層

向け・シニア層向け・地域別など、複数パターンの「本人が語りかける動画」を即座に作成できます。カスタムプロンプトで表現やトーンを最適化し、リアルアバターとクローンボイスで本人らしさを再現することで、ターゲットごとに心に響く、信頼感のあるパーソナライズ動画が完成します。

※リアルアバターおよびクローンボイス機能を用いた、候補者独自のパーソナライズ動画制作をご希望の場合は、法人プランへのお問い合わせをお願いいたします。

カスタムプロンプトの設定方法

NoLangのカスタムプロンプト機能は、生成AIの操作に不慣れな方でも直感的に使いこなせる設計となっています。

1. 動画生成のためにプロンプトや素材を入力

動画生成画面から動画作成に必要なプロンプトや素材を入力します。

2. 設定画面でカスタムプロンプトを選択

設定画面に遷移するので、その中のプロンプトという設定を選択します。

3. 使いたいカスタムプロンプトを決定

プロンプト一覧から使いたいプロンプトを見つけて、選択します。

より詳細な操作方法については、以下の公式チュートリアルもあわせてご確認ください。

免責事項

公式チュートリアルはこちら :https://docs.no-lang.com/tutorial

本機能の利用に関する安全への取り組みに関して、記載いたします。

衆議院総選挙における本サービスの利用にあたり、公職選挙法の遵守および生成AIの適切な活用を推進するため、以下のガイドラインを設けております。ユーザーの皆様には、ご一読いただくようお願いいたします。

1. 肖像権・音声権の許諾について

リアルアバターおよび音声クローン機能を利用する際は、必ず対象となる本人及び権利保持者の同意を得るものとします。第三者によるなりすましや、許可のない二次利用を固く禁じます。

2. 公職選挙法の遵守

本サービスを利用して作成されたコンテンツをインターネット選挙運動に利用する場合、公職選挙法（電子メールによる選挙運動の禁止、選挙運動期間の遵守、候補者名等の表示義務等）を遵守してください。

3. 虚偽情報の生成禁止

特定の個人を誹謗中傷する内容や、事実に基づかない虚偽情報の拡散に本機能を利用することは、利用規約違反によりアカウント停止の対象となります。

4. 免責事項

本サービスを用いて作成・配信されたコンテンツにより生じたトラブル、損害、および法的紛争について、当社は一切の責任を負いかねます。利用者自身の責任において、情報の正確性の確認および運用を行ってください。

今後の展望

今後は、カスタムプロンプトのさらなる拡充を進め、地域特性に応じたプロンプトや、特定の政策分野（教育、医療、経済など）に特化したプロンプトの追加を予定しています。今回のプロンプトの追加などを踏まえた、様々なクリエイターや、利用者の方からのご意見・ご要望もお待ちしております。

資料請求、お問い合わせ

NoLangを使って見る :https://no-lang.com/

NoLang for Business 公式サイト：https://corp.no-lang.com

NoLang法人プランの即日申し込み：https://no-lang.com/biz-form/apply

資料請求：https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ：https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、AI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp