【ヴァンドームブティック】鮮やかなイエローカラーが春の訪れを感じるミモザコレクションを発売
ヴァンドームブティックでは、伝統ある日本のテーブルウェアブランド「ノリタケ」とのコラボレーションアイテムを1月30日に発売。
色鮮やかなミモザのアクセサリーとノリタケの“ボンボニエール”がセットになったスペシャルなアイテムです。
職人が一点一点、丁寧に色付けをして仕上げたミモザのアクセサリーは、まるで本物の花が咲いているかのような可憐なデザイン。ネックレス、ブローチそれぞれに、『幸せが宿る器』と言われるボンボニエールがセット。ボンボニエールは春を彩るミモザの花と愛らしいミツバチを描いたオリジナルデザインです。
イタリアでは3月8日(国際女性デー)を「ミモザの日」と呼び、男性が身近な女性に感謝を込めミモザの花を贈る習慣があります。「感謝」「思いやり」の花言葉を持つミモザは、大切な方へのギフトにも最適です。
ロケットネックレス・ボンボニエール セット\49,500、ブローチ・ボンボニエール セット\49,500
■ロケットネックレス・ボンボニエールセット
フレッシュなイエローカラーにクリーンなホワイトカラーのコントラストが美しいミモザのネックレス。春の空気をふわりと閉じこめたような、ロケット仕様に仕上げました。
花の香りに引き寄せられ、飛んできたミツバチがキュートなアクセントを添えます。
ミモザ ロケットネックレス
ノリタケ ボンボニエール
■ブローチ・ボンボニエールセット
フレッシュなイエローカラーにカルサイトの柔らかなペールイエローが優しいアクセントを添えるミモザのブローチ。上品な存在感で、胸元を品よく彩ります。
ミモザ ブローチ
ノリタケ ボンボニエール
人気のミモザコレクションより、新作アイテムも登場
繊細なつくりが魅力のミモザの花。色鮮やかなアイテムは、身に着けるだけで、ハッピーな気持ちにしてくれます。様々なシーンやスタイリングにマッチするようサイズ感にこだわったブローチは、まるで本物の花が胸元に咲いているような可愛らしいデザイン。ミモザコレクションで初めて登場するリングは、春の香りに誘われて、ミモザにそっと舞い降りたミツバチの心温まるワンシーンを表現した、指先に春の息吹を感じる可憐なデザインです。
リース ブローチ\19,800、リング\16,500、ハート ブローチ\15,400、三日月ブローチ\19,800
MIMOSA CAMPAIGN
ヴァンドームブティックでは、2026年 2月1日(日) ～ 3月31日(火) に「ミモザキャンペーン」を開催。
キャンペーン期間中、対象商品の売り上げの一部を、女性が幸せな社会作りの活動を行うための"HAPPY WOMAN基金"に寄付いたします。
VENDOME BOUTIQUE
素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーブランド
■MIMOSA COLLECTION≫≫≫https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/vb_mimosa_noritake
■公式サイト≫≫≫ https://vendome.jp/vendome_boutique
■公式インスタグラム≫≫≫ https://www.instagram.com/vendomeboutique_official/