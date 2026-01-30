【Pets Tokyo調査】ペットの健康チェック「毎日できていない」飼い主が約半数―体調不良時、判断を“迷う前”にできることとは？

Lehman Holdings株式会社

Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）は、ペットの正しい健康チェックを普及させるため、犬猫の飼い主を対象に「ペットの健康意識」に関する意識調査を実施しました。

◼️「毎日できていない」飼い主が約半数

獣医師が教える“お家でできる健康チェック”

愛犬・愛猫の健康を守るために大切なのは、日々のちょっとした変化に気づくことです。

しかし今回のアンケート調査では、健康状態を「毎日チェックしている」と回答した飼い主は約5割にとどまり、

残りの約半数は「気づいた時にチェックしている」「体調が悪そうな時だけ確認している」と回答しました。

◼️変化に早く気づくということ

また、体調不良を感じた際に参考にする情報としては、

「インターネット検索・SNS」（約47％）が最も多く、

「かかりつけの動物病院」（約44％）をわずかに上回る結果となりました。

この結果から、日常的な健康チェックが習慣化されていないだけでなく、

異変を感じた際も「自己判断」や「情報検索」に頼りがちな飼い主が多いことがうかがえます。

だからこそ重要なのが、

毎日お家でできる健康チェックを通じて、“いつもと違う”に早く気づくこと。

それが、迷わず適切な行動を取るための第一歩となります。

◼️毎日見るべきポイントは「見た目」よりも排泄物

獣医師によると、見た目だけで健康状態を判断するのは難しいといいます。

「見た目で元気そうに見えても、体の中では不調が進んでいることもあります。

そのため、毎日の尿の量や色、糞便の硬さや色を観察することをおすすめしています。

排泄は、体調の変化が最も早く表れやすい重要な健康サインです。」

排泄の変化は、病気の初期サインとして現れることも多く、日々の観察が早期発見につながります。

◼️抱っこで「キャン」は要注意。触った時の緊急サイン

健康チェックの中でも、特に注意したいのが「触った時の反応」です。

獣医師は次のように話します。

「普段は大人しい犬が、抱っこした瞬間に『キャン』と鳴く場合、強い痛みが隠れている可能性があります。

このような反応は緊急性が高いサインの一つです。無理に触り続けず、すぐに動物病院へ相談してください。」

◼️特別なことは不要。「いつもと違う」に気づく習慣を

「健康チェックは何回すればいいの？」と不安に思う飼い主も多いかもしれません。

しかし獣医師は、回数を意識する必要はないと話します。

「健康チェックは、毎日の生活の中のルーティンとして自然に行うことが理想です。

特別なことをするのではなく、『いつもと違う』に気づける習慣を持つことが大切です。」

日常の中の“気づき”が、いちばんの健康管理を

お家でできる健康チェックは、難しい知識や特別な道具は必要ありません。

毎日の排泄、触れ合いの中での反応、そして「なんとなく違う」という直感こそが、大切なサインです。

PetsTokyoでは今後も、獣医師の知見をもとに、飼い主様が日常の中で実践できる健康管理情報を発信してまいります。

【調査概要】

1-1. 調査期間

2025/12/22 18:00 ~ 2025/12/24 15:00

1-2. 調査機関（調査主体）

自社調査

1-3. 調査対象

Pets Tokyo公式LINE登録者

1-4. 有効回答数

62件

1-5. 調査方法（集計方法、算出方法）

LINEビジネスアカウントリサーチ

Pets Tokyo株式会社について

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──

Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。

保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。

会社概要

会社名 ：Pets Tokyo株式会社

所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F

事業内容：

ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業

URL ：https://petstokyo.com/

Lehman Holdings株式会社について

Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。

