WOODMAN株式会社

2026年1月30日

各 位

WOODMAN株式会社

代表取締役 小野 慎二郎

AIデータセンター構想に関する戦略的協業検討のための覚書締結について

WOODMAN株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小野慎二郎、以下「当社」）は、株式会社イオレ、SuperX AI Industries PTE. Limited、デジタルダイナミック株式会社の3社とともに、日本国内におけるモジュラー型で迅速に構築可能なAIデータセンター（以下「モジュラーAIファクトリー」）に関する協業検討を目的とした戦略的提携に関する覚書（以下「本覚書」）を、2026年1月30日付で締結しましたので、お知らせいたします。

調印後の記念撮影

背景および目的

生成AIおよび推論AIの急速な普及に伴い、高性能GPUを中心とした計算資源の需要は世界的に拡大しており、日本国内においても、短期間で柔軟に導入可能なAIインフラの整備が喫緊の課題となっています。

当社はこれまで、GPUサーバーおよびAIインフラの導入支援コンテナ型データセンターの設計・実装

大規模AIデータセンターにおける構想策定および技術コンサルティングといった領域において、国内外の事業者と連携しながら実績を積み重ねてまいりました。

本覚書は、こうした当社の技術的知見および実装経験を活かし、各社の強みを持ち寄ることで、日本国内におけるモジュラーAIファクトリーの実現可能性、事業性、技術要件および運営モデルについて共同で検討する枠組みを構築することを目的としています。

本協業における当社の役割

本協業において当社は、モジュラーAIファクトリー構想における 技術および実装領域の中核パートナー として、以下の役割を担います。

- AIデータセンターおよびGPUインフラに関する全体設計- モジュール型データセンターの実装方式・構成検討- GPUサーバー、電源、冷却等を含むインフラ統合設計- 実運用を見据えた技術要件・拡張性・保守性の検討当社は、実際の導入・運用フェーズを強く意識した設計・実装の観点から、本プロジェクトの具体化に貢献してまいります。

今後の展望

本覚書は、現時点において事業化を確約するものではありませんが、今後、各社との協議を通じて、個別プロジェクトごとの事業性および技術要件が明確になり次第、必要に応じて個別契約の締結および具体的な取り組みを進めていく予定です。

当社は、本協業を通じて、日本国内における分散型AIインフラの高度化および持続可能なAIデータセンターの普及に貢献するとともに、AI・GPUインフラ分野における事業基盤のさらなる強化を目指してまいります。

【会社概要】

会社名：WOODMAN株式会社

所在地：東京都千代田区麹町4-4-3 ピネックス麹町6F

代表者：代表取締役 小野慎二郎

事業内容：

・サーバー／ストレージ導入支援・卸売

・コンテナ型データセンター事業

・大規模データセンター導入支援・コンサルティング

【本件に関するお問い合わせ先】

WOODMAN株式会社

Email：info@woodman.co.jp

https://woodman-jp.com