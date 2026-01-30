「『叶えたい』を支えたい アクションプラン2026」の公表について

東京都

東京都では、望む人が安心して子供を産み育てることができる社会の実現に向けて､都民目線でのライフステージを通じた切れ目ない支援を積極的に展開しています。

都が展開する施策には多くの共感が寄せられ、今では都内の子育て家庭の約９割に、東京は子育てしやすいと実感いただいています。こうした中、2024年は出生数の先行指標と言われる婚姻数が上昇し、2025年は、1月から11月までの出生数（速報値）の累計が前年に比べ増加しました。

引き続き､「結婚したい」「子供を持ちたい」と望む人の自己実現を応援し､先駆的な取組を果断に展開していくため､このたび、「『叶えたい』を支えたい アクションプラン2026」を策定し、結婚・子育て支援策の全体像をアップデートしましたので、お知らせします。

１ 「叶えたい」を支えたい アクションプラン2026

資料は、子供政策連携室ホームページからご覧いただけます。

URL https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/syoushikataisaku

２ 動画「あなたの結婚・子育ての『叶えたい』を東京都が支えたい」（約６０秒）

「『叶えたい』を支えたい アクションプラン2026」の公表と合わせて、都の取組を分かりやすく

紹介する動画を作成しました。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略２ 子育て「子育てしやすい環境づくり」

